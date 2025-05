Graviduța Emily Burghelea a tras o spaimă cumplită! Ce s-a întâmplat cu asistenta de la ”Vorbește lumea”? “Mi-a căzut cerul în cap!”

Emily Burghelea va deveni, pentru a treia oară, mamă în luna octombrie. Asistenta de la “Vorbește lumea” a depășit cu bine un episod care a alarmat-o și a ținut-o la pat o perioadă, despre care a vorbit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO. Cum între timp medicul i-a ridicat interdicțiile, graviduța Emily Burghelea dă dovadă de multă energie și se implică în tot felul de proiecte, pe lângă activitățile casnice și cele alături de copii.

Emily Burghelea a fost amfitrioana unui eveniment monden, săptămâna trecută, afișând o siluetă impecabilă. Cu această ocazie, vedeta Pro TV ne-a povestit despre provocările celei de-a treia sarcini, dar și planul legat de moștenitori.

Emily Burghelea: „A trebuit să stau doar la pat și a fost groaznic”

CANCAN.RO: Se zice că fiecare sarcină are specificul ei. Cum ești acum la cea de-a treia?

Emily Burghelea: Sunt mai fericită ca niciodată, sunt mai energică și mai bucuroasă. Am și câteva stări de rău uneori, dar am observat că atunci când mă țin în acțiune, este mai bine. Adică, în momentul în care stau prea mult acasă și stau prea mult pe relaxare, nu e bine.

Mie îmi place să am activitate, îmi place să fac lucruri, îmi place să vin la evenimente, îmi place să ne vedem, să vorbim, să ne întâlnim. Deci, dacă fac lucrurile astea, sunt bine. Dacă stau în pat, cum a trebuit să stau în pat, pentru că am avut niște probleme… Acum câteva săptămâni a trebuit să stau doar la pat și a fost groaznic, nu aveam voie să fac nimic.

Am citit, mi-am făcut listă cu rețete, am făcut research pentru activități, pentru copii. Câte să mai faci? Că atunci când ai foarte multă activitate, zici că vrei să mai stai, dar când stai…

Emily Burghelea: „Au fost niște momente foarte grele pentru mine, pentru că m-am speriat foarte tare”

CANCAN.RO: Și în prezent care-i situația? Ce interdicții ai de la medic?

Emily Burghelea: În prezent nu mai am interdicții, totul este ok, pot să mă apuc și de sport dacă vreau. Și bebe este sănătos și foarte activ și abia aștept să vedem cum o să facem gender reveal-ul, pentru că nașa ne pregătește așa o surpriză, este singura care știe.

Noi încă nu știm și Andrei la un moment dat spunea că poate ar fi interesant să așteptăm chiar până la naștere, pentru că acum avem și fetiță, avem și băiețel și, până la urmă, facem pregătirile pe alb, ca să zic așa, pe simplu.

CANCAN.RO: Revenind la perioada în care stăteai la pat. A fost vreun pericol în ceea ce privește dezvoltarea copilului?

Emily Burghelea: Placenta a fost puțin desprinsă și au fost câteva zile în care am avut niște sângerări groaznice, eu nu am avut așa ceva nici la Amedeea, nici la Damian, au fost niște momente foarte grele pentru mine, pentru că m-am speriat foarte tare, neavând treaba asta niciodată. În momentul în care s-a întâmplat, mi-a căzut cerul în cap, am crezut că este vorba despre ceva foarte grav. Însă am înțeles că 50% dintre femeile însărcinate se confruntă cu treaba asta, mie nu mi-a zis nimeni asta, dacă aș fi știut, dacă aș fi auzit undeva.

Tocmai de-astea este bine să vorbim despre lucrurile astea și să audă și femeile care sunt însărcinate sau care își doresc să fie mămici, pentru că este important să știi. Dacă ți se întâmplă chestia asta, și dacă ai sângerări, nu este ceva capital, este ceva care se mai întâmplă și trebuie doar să fim mai atente, să avem mai multă grijă, să fie o perioadă în care pur și simplu să stai la pat, așa cum am stat și eu.

Emily Burghelea: „Îmi place foarte mult să fiu însărcinată”

CANCAN.RO: Bine că ați depășit cu bine acest episod. Ce fac copiii?

Emily Burghelea: Sunt foarte bine, Amedeea joacă tenis. Sunt foarte încântată, pentru că am făcut un material împreună la un club de tenis și de atunci, când am văzut copilașii frumoși care joacă tenis, am zis: o duc la tenis! Pentru că domnul antrenor de acolo ne-a spus că este posibil să înceapă tenisul de la 3 ani, avea adânsul copii de 3 ani care făceau tenis și m-a inspirat, m-a intrigat și am luat decizia asta.

Face tenis de 3 ori pe săptămână și Amedeea, în momentul de față, dă cu paleta în minge bine! Tu știi cât de bine, joacă? Și a făcut până acum, cred că 6 lecții.

CANCAN.RO: Te ocupi tu să o duci la antrenamente sau se ocupă Andrei?

Emily Burghelea: Andrei ia copiii de la grădiniță și el îi și duce și asta este foarte bine pentru mine pentru că mă scapă de chestia asta.

Eu le pregătesc băgăjelul, eu pregătesc mâncarea pentru când se întorc de la grădiniță. Fac niște rețete acum, am așa niște talente ascunse. De când sunt însărcinată, tot încerc chestii diferite, tot fac schimbări prin casă, fac amenajări.

Astăzi am filmat 3 chestii de dimineață, am prezentat evenimentul acesta la care ne aflăm acum și am și făcut niște mazăre cu pui pentru prima dată.

CANCAN.RO: Deci ești foarte activă!

Emily Burghelea: Îmi place foarte mult să fiu însărcinată. Tocmai de aceea în ultimii patru ani eu am fost însărcinată și sunt însărcinată de trei ori.

Emily Burghelea: „Doamne ajută, cât mai mulți, cine știe?”

CANCAN.RO: Cât moștenitori aveți în plan în total, așa, dacă se aliniază astrele?

Emily Burghelea: Măi, nu știu să-ți zic un număr exact, Doamne ajută, cât mai mulți, cine știe? Nu pot să fac pronosticuri despre lucrurile astea, pentru că la Amedeea nu ne gândeam că o să mai avem al doilea copil, la Damian nu ne gândeam că o să-l mai avem pe al treilea și uite că suntem aici. Noi ne dorim doar să fie cum vrea Dumnezeu.

De exemplu, pe bebe din burtică noi ne doream așa, să avem o familie numeroasă, ne-am gândit la al treilea copil, dar nu ne-am pus pe treabă să zic așa gata, ne apucăm să facem al treilea copil, a venit la Dumnezeu vorbesc foarte serios.

