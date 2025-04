Emily Burghelea și-a luat țeapă cu bona: soţul fostei asistente de la Acces Direct, principalul suspect: „Am pierdut bani şi…”

În vârstă de doar 26 de ani, Emily Burghelea va deveni, anul acesta pentru a treia oară mamă. Fosta asistentă de la Acces Direct se află în a treia lună de sarcină și se simte foarte bine. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; influencerița ne-a povestit despre țeapa pe care și-a luat-o cu bona, care nu a mai ajuns în România, desi îi cumpăraseră bilet de avion. În aceste condiții, tot soacra rămâne ajutorul de bază, Emily având numai cuvinte de laudă la adresa ei.

Emily Burghelea s-a numărat printre invitații prezenți, vineri seara, la Sala Dalles, la premiera comediei “Mireasă fără voie”, primul spectacol pus în scenă de compania de teatru independent Maidan, înființată de Andrei Beiu, Jojo și Paul Ipate. Cu această ocazie, influencerița ne-a povestit că sexul celui de-al treilea bebeluș vrea să fie o surpriză, momentan acest detaliu fiind cunoscut doar de către nașa lor.

Emily Burghelea: “Am făcut, la un moment dat, niște cursuri cu Ivana Chubbuc, profesoara starurilor de la Hollywood”

CANCAN.RO: Pe cine ai venit să susții în seara asta?

Emily Burghelea: Pe Jojo și pe toată echipa. Abia aștept să văd ce au pregătit în seara asta. Sunt foarte entuziasmată și foarte bucuroasă pentru ei.

CANCAN.RO: Vă leagă o prietenie mai veche?

Emily Burghelea: Suntem foarte apropiate și având în vedere că acum instagramul unește oamenii, putem spune că trăim foarte multe clipe împreună pentru că și eu îi urmăresc toate story-urile și ea la fel și suntem cumva conectate din punctul ăsta de vedere. Iar atunci când ne întâlnim, este de fiecare dată o plăcere. Jojo este o persoană foarte caldă, foarte bună și îmi place foarte mult de ea. Abia aștept să o văd pe scenă în seara asta.

CANCAN.RO: Pe tine te tentează actoria?

Emily Burghelea: Când eram mică, mi-am dorit foarte tare să dau la actorie, dar nu mă lăsa tată. Își dorea foarte mult să devin profesoară de matematică. Cu toate astea, nu am a neapărat o facultate în domeniu. Am terminat Comunicare și Relații Publice, o facultate care mi-a plăcut foarte tare. Deci poate, la un moment dat, aș putea să mă gândesc să urmez o facultate, să văd și eu exact cu ce se mănâncă. Chiar aici, la Sala Dale, am făcut la un moment dat niște cursuri cu Ivana Chubbuc, profesoara starurilor de la Hollywood. Atunci când a a venit România și a făcut un masterclass mi-a plăcut foarte tare. Ne-a învățat acolo câteva trucuri, dar sunt multe de învățat. E foarte greu să fii actor.

Emily Burghelea: “El a comentat puțin când am luat eu decizia asta pentru amândoi”

CANCAN.RO: Din nou ești însărcinată și traversezi o perioadă foarte frumoasă, cum te simți?

Emily Burghelea: Da, pentru a treia oară. Mă simt foarte bine și simt cumva că ăsta e scopul vieții mele. Nu știu, momentele în care sunt însărcinată sunt cele mai fericite din viața mea. E o senzație unică, pe care cred că orice femeie care a fost o dată însărcinată o retrăiește cu foarte multă dragoste, chiar dacă sunt și momente mai grele. Cu siguranță ne aducem aminte doar de cele plăcute, că n-avem cum altfel.

CANCAN.RO: Ați aflat sexul bebelușului?

Emily Burghelea: Am făcut un test, dar nu știu eu, știe nașa noastră. Andrei zice că el nu s-a interesat, că el n-a întrebat, că n-ar fi aflat, dar eu am așa o bănuială.Eu vreau să fie surpriză și Andrei nu prea își dorește neapărat să fie așa o surpriză. El a comentat puțin când am luat eu decizia asta pentru amândoi, dar până la urmă a zis: ok, o să fie o surpriză.

CANCAN.RO: Dar tu ai vreun feeling?

Emily Burghelea: Nu știu. Avem o fetiță Amedeea, care are ani 4 ani, avem un băiețel – Damian de 2 ani. Să fie sănătos, asta e cel mai important.

Emily Burghelea: “Am pierdut banii pe biletul acela de avion”

CANCAN.RO: Veți muta pe una dintre mame la voi să vă ajute?

Emily Burghelea: Nu știu, să vedem cum o să fie. Pe noi ne-au ajutat foarte mult grădinițele, pentru că dându-i foarte devreme, am avut perioada aceea de respiro.

Este mama soacră care ne ajută și la care putem să apelăm când mai vrem să ieșim undeva seara. Ea stă în apropierea Bucureștiului, mama este de la Constanța și oricum lucrează în străinătate.

CANCAN.RO: Dar cochetezi și cu ideea de bonă?

Emily Burghelea: Să știi că am încercat. Andrei nu-și dorește să aibă bonă pentru copiii lui și, cumva, de gura mea a zis: ok, hai să căutăm. Am căutat, am făcut demersurile necesare, cumva nu s-a legat de nicio culoare nimic. Și eu cred că asta se întâmplă din cauza faptului că dragul meu iubit soț nu își dorește să avem o bună. El își dorește să creștem noi copiii și să îi educăm noi. Am luat și bilet de avion unei doamnei care trebuia să vină, dar nu s-au aliniat planetele. Am pierdut banii pe biletul acela de avion.

Emily Burghelea: “Am noroc de soacră, mulțumesc lui Dumnezeu”

CANCAN.RO: Bine măcar că o aveți pe mama soacră alături de voi la nevoie.

Emily Burghelea: Mama soacră este o dulceață, deci este modelul meu în viață. Este o femeie atât de bună și atât de blândă! Este tot timpul extrem de calmă, extrem de zâmbitoare. Chiar dacă are o grămadă de făcut că este chimist, face treabă și acasă, ne face și toate poftele tot timpul, ne gătește când vrem, vine la noi. Și tot timpul este cu zâmbetul pe buze. Deci am noroc de soacră, mulțumesc lui Dumnezeu. Sper să fiu și eu așa soacră atunci când o să-mi vină rândul.

Foto: Instagram

