Emily Burghelea: ”O doamnă venea la noi acasă și…” Dezvăluiri din Complexul Sportiv Ion Țiriac despre cea de a treia sarcină!

Aflată la Complexul Sportiv Ion Țiriac, Emily Burghelea vorbește creșterea și educația celor doi copii pe care îi are alături de soțul ei, Andrei. Deși are doar 26 de ani, creatoarea de conținut așteaptă deja cel de-al treilea copil, iar acum, pentru CANCAN.RO, dezvăluie ce fel de activități au Amedeea și Damian în așteptarea bebelușului cu numărul trei.

Emily Burghelea și soțul său, Andrei, sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni din nou părinți. Fosta asistentă de la Acces Direct este o mămică tânără și extrem de implicată în creșterea micuților ei, Amedeea și Damian. Aflată la Complexul Sportiv Ion Țiriac, în timpul orelor de tenis pentru copii, influencerița spune ce sporturi urmează deja cei mici, dar și ce planuri mai are pentru ei.

”Îmi doresc să o aduc pe Amedeea la tenis, ea are aproape 4 ani, e fix sportul pe care mi-l doresc să îl facă. Cei mici sunt foarte energici. Amedeea face balet, înot și pian deja. Mă bucur că face pași în toate direcțiile, o ajută mult. I-a luat Andrei pian, iar ieri a venit o profesoară la noi acasă. Damian face înot doar, face din primele luni. O doamnă venea la noi acasă și făcea aceste ore de înot în cadă, acasă. Este absolut fabulos!

Nu eram deloc panicată când venea vorba despre apă, pentru că eu sunt o mămică relaxată. Unii zic că-ș inconștientă, dar eu îl numesc curaj. Sunt multe responsabilități pentru o fată de 26 de ani, dar e cea mai mare bucurie pe care ți-o poate da Dumnezeu. Îmi place mult să construiesc această familie”, a povestit vedeta.

Deși nu plănuia neapărat să aibă copii așa devreme, totul s-a schimbat în momentul în care Emily l-a întâlnit pe Andrei, cel care avea să-i devină ulterior soț.

”Dintotdeauna mi-am dorit să am o familie frumoasă. Când l-am cunoscut pe Andrei, mi-am dat seama că el este bărbatul vieții mele. Da, a existat un moment în care am realizat, cel în care ne-am uitat ochi în ochi. Am știu că el va fi tatăl copiilor mei. Nu m-aș fi văzut o mămică tânără, dar uite că, atunci când îți întâlnești sufletul pereche, totul se poate schimba”, a spus Emily Burghelea.

Ore gratuite de tenis suținute de către Fundația Ion Țiriac

La Complexul Sportiv Ion Țiriac, cei mici sunt așteptați cu drag la orele de tenis suportate intregral de către Fundația Ion Țiriac, după cum explică antrenorul Cosmin Ghețu.

”Este un program susținut de către Fundația Țiriac și se desfășoară în 6 județe. S-a dovedit a fi un program de bun augur pentru copiii care vor să urmeze această disciplină. În țară mai avem ca parteneri Bacău, Bistrița, Arad și Cluj, urmând ca de luna viitoare să mai inaugurăm încă 3 centre susținute de către Fundație. Majoritatea care fac trecerea de la inițiere către programele de avasanți participă la competiții dedicate copiilor under 10.

Programul de inițiere durează cam un an de zile, pe toată durata anului școlar este în desfășurare. Programul este de două ori pe săptămână, câte o oră, punem la dispoziție trei antrenori, toți calificați.

Cel mai mic elev este o fetiță de un 3 ani. Părinții ar trebui, pentru început, să aibă timp și disponibilitate să îl aducă aici. După care, sub îndrumarea antreorului, dacă cel mic își dorește și are valențele necesare, să continue acest sport”, a spus antrenorul Cosmin Ghețu.

