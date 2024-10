Emily Burghelea a făcut anunţul trist: „Ne-a lovit o altă problema gravă”. Influencerița de la ”Vorbește Lumea” şi soţul au ajuns pe patul de spital!

Emily Burghelea a avut parte de o perioadă extrem de dificilă în ultimele luni. După accidentul rutier din Mauritius, în care a fost la un pas să își piardă viața alături de nașa ei, influencerița de la ”Vorbește Lumea” a întâmpinat și alte probleme de sănătate. Situația a fost cu atât mai grea cu cât și soțul ei, Andrei, s-a îmbolnăvit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu creatoarea de conținut, care ne-a povestit despre cele mai complicate momente din viața sa.

După ce a fost la un pas de moarte chiar în vacanță și a trecut prin mai multe intervenții în urma accidentului rutier din Mauritius, Emily Burghelea a căzut lac în puț, cu o altă problemă medicală. Lucrurile au fost cu atât mai dificile cu cât și soțul său s-a izbit de aceleași complicații și a ajuns și el în spital, după influenceriță. Se pare că din cauza unei bacterii din fostul apartament în care locuiau cu chirie, sănătatea celor doi a fost grav pusă în pericol.

”Am traversat cea mai încărcată perioadă din viețile noastre. După ce credeam că lucrurile au intrat pe un făgaș normal și am început rubrica de la Vorbește Lumea, și podcast-ul, și ne și mutasem, iar lucrurile păreau că merg bine, ne-a lovit o altă problema gravă. Am avut pneumonie și am stat în spital șapte zile. A fost teribil! Am stat internată cu pneumonie mai mult decât am stat după operație pe care am avut-o la oasele capului, după accident.

Am reușit să mă vindec, doar că, imediat ce am ieșit eu, a intrat Andrei în spital. Și mătușa noastră a făcut pneumonie, exact la același plămân. Cel mai probabil a fost o pneumonie de la o bacterie. Având în vedere că am făcut toți trei, la același plămân, mi s-a părut extrem de ciudat. A fost bine că eu și Andrei am fost internați în două tranșe și am putut să avem grijă de copii.

Ne-am și mutat recent. Vom chema și preotul să facă sfeștanie. Cele bune să se adune, cele rele să se spele! Simt că s-a încheiat această etapă a vieții noastre și pășim cu încredere către o altă perioadă cu mai multe lucruri bune”, povestește Emily, pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă săptămănile petrecute de cei doi soți în spital au fost crunte, Emily reușește să vadă și un aspect pozitiv în toată situația.

”Cât a fost Andrei în spital, am fost nevoită să mă urc la volan și mă bucur că am reușit să îmi înving frica și că pot să conduc acum! Cel mai cumplit moment moment a fost când am mers cu Andrei în Deltă, după accident. Când făcea depășiri, mie-mi stătea inima în loc, avem o frică. Am trăit niște momente grele, dar acum conduc iar”, adaugă creatoarea de conținut.

Munca a scăpat-o de gândurile rele

După accidentul rutier din Mauritius, Emily nu doar că a început să meargă la terapie, însă s-a și focusat extrem de intens pe muncă, lucru care o ajută real să treacă peste traume. Doar așa, susține ea, își poate alunga gândurile rele care o mai chinuie chiar și acum. Așa se face că Emily s-a reîntors în echipa ”Vorbește Lumea” și nu doar atat! Influencerița și-a lansat și propriul podcast.

”În seara aceasta va fi un episod al podcast-ului Despre Family, cu Emily, în care am plâns foarte mult. Va fi un episod foarte emoționant cu Mili, bunica mea. Imaginează-ți o femeie extrem de cochetă, profesoară de matematică, o femeie al cărei soț era navigator. Mili a fost și este modelul meu în viață, mă bucur că îmi este bunică. Ea mi-a insuflat feminitatea, grația, gândirea pozitivă, Ea și acum cucerește pe oricine întâlnește. Este fascinant”, încheie Emily.

