Andrei a primit mesaj că Emily Burghelea a murit. Dezvăluiri tulburătoare despre accidentul teribil în care a fost implicată

În această vară, Emily Burghelea a fost la un pas de moarte. După ce a petrecut câteva zile de vacanță în Mauritius, grăbită să ajungă la aeroport, tânără a fost implicată într-un grav accident. Taxi-ul în care se afla s-a izbit frontal de un TIR. În acel moment, partenerul acestei a primit un mesaj de accident mortal și a crezut că nu o să o mai vadă niciodată. Dezvăluirile emoționante făcute acum de Emily Burghelea.

Invitată în cadrul potcast-ului realizat de Cătălin Măruță, Emily Burghelea a făcut dezvăluiri tulburătoare despre accidentul marcant prin care a trecut și din care în mod miraculos a scăpat cu viață. Aceasta a vorbit despre momentele critice ale impactului și a dezvăluit tot ce s-a întâmplat.

Așa cum spuneam, Emily Burghelea a fost implicată în urmă cu ceva timp într-un accident teribil, din care a scăpat totuși cu viață. Mașina în care se afla s-a izbit frontal de un TIR, cu o viteză de 80 km/h. Impactul a fost unul extrem de puternic și doar o minune a făcut că ea să scape cu viață.

Emily a dezvăluit că imediat după ce accidentul a avut loc, Andrei, soțul ei, a primit un mesaj cutremurător. Acesta a fost anunțat că soția lui a murit.

„Andrei primise mesaj de accident mortal pe telefon. El a setat asta, în caz de urgență sunt câteva persoane cărora telefonul le trimite mesaj cu locația și cu tot ce s-a întâmplat. Telefonul meu a crezut că am murit. Gândește-te ce a fost atunci în sufletul lui Andrei. A primit alertă că a avut loc un accident mortal. Doar la un impact foarte puternic telefonul trimite acea notificare”, i-a mărturisit Emily Burghelea lui Cătălin Măruță.

Din spatele camerelor, Andrei a mărturisit la rândul său că atunci când a primit mesajul lumea lui s-a năruit, căci a fost sigur că soția sa nu a supraviețuit impactului.

„S.O.S accident detectat. Am apelat serviciile de urgență din această localizare aproximativă, după ce iPhone-ul a detectat un accident. Primiți acest mesaj deoarece v-am înregistrat drept persoană de contact în caz de urgențe”, este mesajul primit de soțul lui Emily Burghelea în momentul accidentului.

De asemenea, Andrei a mai declarat că în momentul în care a primit notificarea nefastă a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare și s-a gândit la tot ce este mai rău. Bărbatul a încercat să o sune pe Emily, iar atunci când a văzut că aceasta nu răspunde în capul lui s-a creionat cel mai negru scenariu.

„Am primit localizare… eu știind că Emily este grăbită să ajungă la aeroport de acea doamnă și știind că acest mesaj se dă doar la accidente foarte grave, când se activează airbagurile, când mașina solicită celulă telefonică pentru a apela serviciul de urgență… și efectiv atunci am văzut negru în fața ochilor. Am crezut că a murit. Am simțit cum cade efectiv aeroportul ăla pe mine. Nu știma cum să reacționez, ce să fac”, a mai mărturisit Andrei, în cadrul potcast-ului.