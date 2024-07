Coșmarul trăit de Emily Burghelea de când s-a operat de urgență: „Simt fierul din cap, simt cum se mișcă” VIDEO

Coșmarul nu se termină aici pentru Emily Burghelea! Emily și nașa ei au scăpat ca prin minune de la moarte, după ce taxiul în care se aflau pentru a ajunge la aeroport a intrat într-un tir cu viteză. Începând de atunci, viața influenceriței a devenit un coșmar, având de înfruntat multiple diagnostice ce necesită intervenții chirurgicale urgente. Iată cum se simte acum Emily!

După accidentul înfiorător, Emily Burghelea trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Aceasta a trecut prin prima ei operație acum câteva zile, la nivel facial. Într-o postare recentă, influencerița a arătat consecințele vizibile ale intervenției, cu capul ras, menționând că medicii au introdus o tijă pentru a corecta fracturile osoase suferite în accident. Se pare, însă, că lucrurile să o ducă într-o direcție mai bună după operație, Emily mai are de așteptat până se va face complet bine.

De la momentul accidentului, Emily Burghelea a ales să rămână discretă, dar totuși a ținut fanii informați prin fotografii și povești din viața sa. A inclus chiar și imagini de pe patul spitalului, dezvăluind nevoia sa de mai multe operații și starea afectată a părții stângi a feței. Recent, după prima și cea mai importantă intervenție chirurgicală, Emily a a vorbit despre starea ei de sănătate și despre cum se simte acum.

Emily Burghelea a fost la control medical, având speranțe că totul este în regulă, dar a descoperit că se înșela. Acum trebuie să vadă când îi va da tija jos din cap dacă va avea nevoie de o altă intervenție chirurgicală pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Astăzi (11 iulie), Emily va face, din nou, o vizită medicului pentru a afla care este situația în momentul actual cu operația ei, iar tija va fi scoasă fără anestezie.

„Mă simt amețită, îmi simt fierul din cap, simt cum se mișcă și mă gândesc cum va fi scos de acolo și dacă prin anestezie sau nu… La spital am fost operată de o echipă de profesioniști care mi-au pus oasele feței în poziția lor naturală și cărora nu am cuvinte să le mulțumesc! Ei au zis că totul va fi bine, stau sub monitorizare și vin zilnic la control…Merg zilnic la control iar în funcție de evoluție medicii vor hotărî dacă vor mai urma și alte intervenții…„, a spus Emily Burghelea pentru Click.