Ce semnifică panglica pe care Emily Burghelea o poartă la gât, după ce a fost la un pas de moarte. Dezvăluiri după accidentul din Mauritius

Emily Burghelea trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost implicată într-un grav accident rutier. În timp ce se afla într-un taxi, în drum spre aeroportul din Mauritius pentru a se întoarce în România, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un impact violent cu un TIR. Fosta asistentă TV a decis să se întoarcă în țară, cu multe vânătăi, pentru a primi îngrijirea necesară la domiciliu. Acum, la doar câteva zile după ce a suferit o intervenție chirurgicală serioasă la nivelul feței, vedeta face dezvăluiri emoționante.

Emily Burghelea se reface treptat după accidentul grav pe care l-a suferit în iunie în Mauritius. Fosta asistentă TV a suferit leziuni serioase, după ce taxiul în care se afla s-a ciocnit violent de un TIR. Vedeta a explicat semnificația panglicii pe care o poartă acum la gât, fiind un obiect de care nu se poate despărți.

Emily Burghelea a fost la un pas de a-și pierde viața

De asemenea, vedeta a dezvăluit cum se simte acum după operația pe care a suferit-o, având o tijă metalică în cap. Fosta concurentă de la Bravo ai Stil pare să se recupereze după accidentul dramatic în care a fost la un pas să-și piardă viața. Familia este cel mai important sprijin pentru ea în acest moment dificil. Emily a dezvăluit că se roagă ca în curând să fie într-o stare mai bună.

Acum, la aproape o săptămână după ce a trecut printr-o operație dificilă, cel mai greu lucru pentru Emily Burghelea este să se obișnuiască cu tija metalică din cap. Vedeta a descris această senzație ca fiind destul de ciudată, numind-o „unicornul”. Emily merge zilnic la medic pentru controale, pentru a urmări cum progresează recuperarea după ce a suferit răni grave și fracturi faciale.

În timpul accidentului, în drum spre aeroportul din Mauritius, Emily se afla în mașină cu nașa ei când au intrat în coliziune cu un TIR pe o șosea întunecată. Ea a încercat să-și protejeze nașa și să iasă din mașină, dar s-a lovit cu fața de parbriz.

După întoarcerea în țară, fosta finalistă de la Bravo ai stil, a ajuns de urgență la spital.În ciuda rănilor grave vizibile la nivelul feței, atenția tuturor a fost atrasă de accesoriul pe care îl poartă în mod constant la gât.

De ce poartă Emily Burghelea o panglică la gât și ce semnificație are aceasta

Emily a explicat semnificația specială a acelei panglici și de ce este atât de importantă pentru ea. Se pare că este un obiect care îi conferă putere, fiind atins de Brâul Maicii Domnului de către un preot de la Muntele Athos.

„Este Brâul Maicii Domnului. L-am primit de la preot, e de la Muntele Athos. Panglica a fost atinsă personal de un preot de Brâul Maicii Domnului de acolo, de la Athos. În sunt recunoscătoare lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru că sunt în viață. Nu am mânie deloc. Am doar multă recunoștință pentru că am rămas în viață după cumpăna asta. Fără duhovnicul care a venit aproape în fiecare zi la mine mi-ar fi fost mult mai greu să trec peste. M-a ajutat mult credința în toată perioada asta”, a declarat Emily Burghelea, pentru fanatik.ro.

Întrebată dacă va mai avea nevoie de alte operații chirurgicale după ce a primit tija metalică în cap, Emily a dezvăluit că așteaptă să vadă evoluția stării sale de sănătate.

„Depinde cum evoluează totul. E în funcție de cum evoluează”, a mai spus fosta asistentă TV, conform aceleiași surse.

Se pare că bondina se simte mai bine acum, dar încă simte dureri în tot corpul. În afară de susținerea părinților, soțului și cei doi copii minunați pe care i-a adus pe lume, vedeta mărturisește că a fost copleșită de suportul venit din partea urmăritorilor ei.

„Mi se face pielea de găină. Am atâtea mesaje frumoase de la oameni care au avut și ei conștientizări”, a mai mărturisit vedeta.

