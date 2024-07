Soțul lui Emily Burghelea, devastat! Cu ce se confruntă fosta asistentă TV după accidentul din Mauritius: ”Plânge toată ziua”

Emily Burghelea traversează o perioadă dificilă, după accidentul grav pe care l-a avut în vacanța din Mauritius. Iubitul ei, Andrei, îi este alături la fiecare pas. Fosta asistentă TV a trecut, deja, printr-o operație, iar acum se recuperează. În plus, a apelat și la serviciile unui psiholog pentru a putea să treacă mai ușor prin întregul proces. Însă, vindecarea este grea. Iată ce a spus iubitul ei.

Emily Burghelea a fost la un pas de moarte în vacanța din Mauritius. Când se îndrepta cu nașa către aeroport, autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier. Taxiul a intrat frontal, cu 80 km/h, într-un TIR aflat pe jumătatea șoselei. Pe rețelele de socializare, tânăra a încărcat un videoclip cu momentul impactului. După imaginile tulburătoare de pe social media, tânăra a mărturisit că a fost supusă unei operații. Medicii au fost nevoiți să îi radă o parte din păr, pentru această intervenție. Primise un diagnostic crunt: triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar. Din procesul vindecării face parte și psihologul. Iubitul ei, Andrei, a mărturisit pe internet că încearcă să facă tot posibilul ca partenerei sale să îi fie bine. Mersul la psiholog face parte din vindecarea fostei asistente, însă întâmpină câteva dificultăți în a se deschide în fața specialistului.

Vezi și Coșmarul prin care trece Emily Burghelea în fiecare noapte. Se trezește țipând: ”Trebuie să găsesc o metodă”

„Am filmat totul. Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu.

Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii.

Eram doar eu, cu nașa. Toată familia ne aștepta la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic «Tatăl Nostru» și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașă de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, Striga doar «Where is my son?», un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.

Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a notat Emily Burghelea pe Instagram.