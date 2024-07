Coșmarul prin care trece Emily Burghelea în fiecare noapte. Se trezește țipând: ”Trebuie să găsesc o metodă”

Emily Burghelea trece printr-o perioadă dificilă. După imaginile tulburătoare încărcate pe internet, operația la care a fost supusă recent, dar și mărturisirile pe care fosta asistentă TV le-a făcut, tânăra se confruntă cu un adevărat coșmar. La propriu! Partenerul său de viață, Andrei, a precizat că mama copiilor săi se trezește țipând, în timpul nopții, crezând că se află în autoturismul din Mauritius care s-a izbit frontal de un TIR.

Emily Burghelea traversează o perioadă foarte dificilă. După imaginile tulburătoare pe care fosta asistentă TV le-a pus la dispoziție, tânăra a ajuns pe masa de operație. Medicii au fost nevoiți să îi radă o parte din păr, pregătind-o de ziua intervenției. Fosta asistentă de televiziune primise un diagnostic crunt: triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar. În tot acest timp, familia îi este aproape și o susține. Andrei, partenerul ei de viață, dorește să caute o soluție prin care să o ajute să se vindece. În perioada aceasta, se trezește țipând, în timpul nopții, crezând că se află în taxiul care a intrat frontal într-un TIR, în Mauritius.

După cumplitul accident din Mauritius, Emily a decis să poarte la gât o panglică specială. Este vorba despre un obiect pe care l-a primit de la preot, fiind de pe Muntele Athos. AICI se află detaliile. Pe rețelele de socializare, în urmă cu două săptămâni, tânăra făcea dezvăluiri legate de incidentul traumatizant. A filmat momentul coliziunii.

„Am filmat totul. Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu.

Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii.

Eram doar eu, cu nașa. Toată familia ne aștepta la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic «Tatăl Nostru» și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașă de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, Striga doar «Where is my son?», un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.

Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a notat Emily Burghelea pe Instagram.