Emily Burghelea a filmat momentul în care a fost la un pas să-și piardă viața. VIDEO ȘOCANT

Emily Burghelea s-a aflat la un pas de moarte, în timp ce se îndrepta, alături de nașă, spre aeroportul din Mauritius. Acolo, cele două trebuiau să se întâlnească cu familia. Doar câteva minute mai aveau de parcurs, pentru a ajunge la aeroport. Autoturismul care le transporta a intrat frontal într-un TIR aflat în mijlocul străzii. În urma incidentului, pasagerii s-au ales cu traumatisme. Fosta asistentă TV a expus, în urmă cu puțin timp, experiența cutremurătoare pe care a trăit-o. A încărcat și un videoclip, iar imaginile au un puternic impact emoțional.

Emily Burghelea a trăit o experiență traumatizantă, în timp ce se afla în vacanță cu familia. Aflată într-un taxi, alături de nașă, fosta asistentă TV a surprins un moment cu totul șocant: autoturismul în care se aflau a intrat frontal, cu 80 km/h, într-un TIR aflat în mijlocul străzii. Atenție, imaginile de mai sus pot afecta emoțional! Tânăra a surprins momentul accidentului, când se afla în drum spre aeroport.

Inițial, tânăra postase pe internet o imagine și un videoclip scurt în care apare în timp ce se bandajează și plânge. Apoi, a încărcat un filmuleț, oferind mai multe detalii legate de experiența șocantă pe care a trăit-o.

„Am filmat totul. Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu.

Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii.

Eram doar eu, cu nașa. Toată familia ne aștepta la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic «Tatăl Nostru» și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașă de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, Striga doar «Where is my son?», un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.

Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a notat Emily Burghelea pe Instagram.