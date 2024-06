Afecțiunea de care suferă Emily Burghelea. Fosta asistentă de la Acces Direct a rămas însărcinată printr-o minune

Emily Burghelea se poate lăuda cu o familia frumoasă. Influencerița și soțul ei, Andrei, au împreună doi copii, o fetiță pe nume Amedea și un băiețel pe care îl cheamă Damian. Fosta concurentă de la Bravo ai stil! se poate declara acum o mămică împlinită, dar s-a confruntat cu un diagnostic tulburător. Este vorba despre sindromul ovarelor polichistice, o afecțiune frecventă ce poate cauza infertilitate la majoritatea femeilor.

Emily Burghelea a făcut un control ginecologic, în urma căruia a aflat că are ovare polichistic. Această afecțiune poate cauza infertilitate la majoritatea femeilor, însă fosta asistentă TV a reușit să aducă pe lume doi copii. Influencerița a vorbit deschis despre acest diagnostic.

Emily Burghelea a aflat că are ovare polichistice, după a doua sarcină. Diagnosticul a luat-o prin surprindere pe fosta concurentă de la Bravo ai stil!, având în vedere că are deja doi copii. Medicul i-a recomandat și un tratament, însă influencerița nu este convinsă dacă să îl respecte sau nu.

„Am aflat că am ovare polichistice și am mai aflat că n-aș fi putut să fac copii, dar i-am făcut! I-am făcut, ciudat, nu? Am fost la o doamnă doctor, să mă verific puțin, am fost la dermatolog, de fapt, și am intrat și la o consultație și i-am spus că nu am o menstruație regulată neapărat și am și acneea asta care, hmmm, na…

Fie vorba între noi, nu mi se pare o chestie așa gravă dacă analizez acum situația. Doamna doctor mi-a zis înainte să mă verifice că am ovare polichistice, că nu pot să fac copii. Am întrebat-o ce e de făcut. Mi-a zis că trebuie să iau anticoncepționale. Nu prea vreau să iau anticoncepționale.”, a dezvăluit Emily Burghelea pe contul ei de Instagram.