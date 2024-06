Emily Burghelea, dată afară din apartament, alături de cei doi copii! N-a mai iertat-o! ”Am greșit! Este vina noastră!”

Emily Burghelea este dezamăgită peste margini, după ce a fost dată afară din chirie! Deși a făcut un gest nobil, pe care mulți ar trebui să-l urmeze, proprietarul a taxat-o grav, iar acum influencerița își caută un nou cămin alături de soțul și copiii săi! CANCAN.RO a aflat motivul uimitor pentru care fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a rămas aproape… pe drumuri!

Emily Burghelea a trăit șocul vieții sale când s-a trezit că proprietarul apartamentului în care locuiește a dat-o afară. Motivul? Influencerița și soțul său, Andrei, au adoptat un cățeluș! Deși gestul său este unul exemplar, care ar trebui urmat de către toți iubitorii de animale, proprietarul a strâmbat din nas rapid și le-a arătat… ușa!

”Am adoptat un cățeluș. Acum suntem cinci! El ne-a ales pe noi! Am mers la un centru de adopție în Ilfov, care arată foarte bine, acolo cățelușii sunt foarte fericiți, dar sunt, totuși, într-un centru de adopție. Domnii de acolo au scos patru frățiori și el rămăsese singurul în cușcă. S-a uitat așa la noi, a schelălăit. Cumva am știu că el este alesul! Foarte emoționant a fost momentul. Cu Amedeea a fost dragoste la prima vedere! Am mers cu copiii la centrul de adopție și ba da, ne-a fost teamă că își vor alege mai mulți cățeluși, dar am gestionat destul de bine situația. Momentan o luăm pe rând, însă acolo chiar erau foarte mulți căței frumoși, chiar și de rasă. Îți dai seama că oamenii abandonează chiar și căței de rasă?!”, povestește Emily Burghelea, pentru CANCAN.RO.

Din păcate, chiar dacă intențiile vedetei au fost pure, gestul l-a deranjat nespus pe proprietarul, care n-a vrut să audă de nicio culoare de cățelușul adoptat! Așadar, Emily Burghelea trebuie să-și găsească urgent o nouă locuință!

”Cățelușul s-a adaptat destul de bine acasă, doar că noi avem o problemă: din păcate, proprietarul nostru nu este de acord cu acest gest pe care l-am făcut noi și nu ne lasă să stăm cu cățelușul Don în apartament. Noi acum stăm în chirie și am ales acest lucru pentru a fi în proximitatea grădinițelor și a școlilor, pentru a fi flexibili. Ne-am mutat deja de vreo două ori deja. Acum noi nu eram în punctul în care să schimbăm apartamentul, pentru că noi facem și o mare prostie: mergem într-un apartament și investim foarte mult, punem tapet, aducem mobilă, facem renovări. Camera Amedeei am făcut-o de la zero”, spune, dezamăgită, influencerița.

Ce a făcut Emily cu cățelușul adoptat

Emily își asumă vina în situația neplăcută, chiar dacă mutarea din vechiul apartament nu va fi un pas atât de ușor, mai ales cu doi copii. Chiar și așa, s-a readaptat rapid și a găsit o casă provizorie pentru animăluțul adoptat.

”Proprietarul a avut despre cățel de pe Instagram, nu ne gândeam că nu o să fie de acord. Nu ne-am gândit să întrebăm! Nu a fost de acord, chiar dacă nu am lăsat cățelușul să facă nimic în apartament. Mă rog, nici nu a stat foarte mult, pentru că l-am dus imediat la sora lui Andrei pentru o perioadă scurtă, până o să ne găsim noi alt cămin, pentru că o să ne mutăm pentru el! Cred că o să fie complicat să ne mutăm acum cu doi copii și un cățel, dar tot răul spre bine! Sunt de părere că Dumnezeu îți dă niște semne și trebuie să ții cont de ele! Ce era să facem, să ducem înapoi cățelul la centrul de adopție? Ok, am greșit! Ok, este vina noastră! Trebuia să-l întrebăm, într-adevăr, dar nu m-am gândit la treaba asta! Bine, cred că ar trebui să verificăm și în contract, nu? Dar oricum ne mutăm! Suntem în căutări acum! O să căutăm să fie ceva tot lângă grădinița copiilor! Îți dai seama acum, alte renovări… Luăm căsuța Amedeei! O luăm, doar nu lăsăm căsuța acolo! Doar tapetul îl lăsăm, că, îți dai seama, nu avem cum să-l luăm!”, încheie Emily.

