Emily Burghelea a elucidat misterul! Ce s-a întâmplat după ce a făcut și al doilea test de sarcină? Ajunge la medic

Emily Burghelea a făcut senzație la Gala ELLE STYLE AWARDS 2023. Unii ar spune că este o strălucire tipică graviduțelor, însă CANCAN.RO a dorit să afle direct de la creatoarea de conținut dacă este sau nu însărcinată. Zvonurile au fost numeroase, mai ales după ce vedeta de la Pro TV a postat un test de sarcină despre care internauții spuneau că ar fi pozitiv.

Concurenta din emisiunea „Săriți de pe fix!” a dezmințit sarcina, însă nu în totalitate. Testele de sarcină ulterioare, două la număr, au ieșit negative. Însă proba finală se va face la doctor, spune Emily Burghelea, stările de rău persistând pe alocuri. Și dacă nu e gravidă acum, influencerița ia în calcul să facă pasul cel mare chiar în noaptea dintre ani, variantele de sărbători fiind sufrageria, bucătăria sau… dormitorul!

Emily Burghelea dezvăluie dacă este sau nu gravidă, după ce a postat pe social media un test de sarcină pozitiv: „Unde e loc de doi, încape și al treilea!”

CANCAN.RO: Ești sau nu ești însărcinată?

Emily Burghelea: Mai multe detalii nu știu să-ți dau nici eu. La un moment dat mi s-a făcut rău și de fiecare dată când mi se face rău cele mai multe păreri sunt că aș fi însărcinată.

CANCAN.RO: Cu testul pozitiv, postat de tine, ce a fost, ce s-a întâmplat?

Emily Burghelea: Nici eu nu știu exact ce a fost. Care erau șansele ca dintre toate testele de pe piață, care toate au câte două liniuțe, una lângă cealaltă, eu să iau un test de sarcină cu un plus. Plus ce înseamnă?! Eu, în momentul de față, real vorbind, nu știu dacă sunt sau nu însărcinată, pentru că nu am ajuns la doctor. Dar cred că nu sunt, că am mai refăcut două teste normale și alea au spus că nu sunt. Dar la doctor nu am fost, ca să concretizez. Când am văzut plusul acolo am crezut că sunt gravidă, dar refăcând un test normal nu cred că sunt, în cele din urmă. Dacă e să fie, să fie primit, cum vrea Dumnezeu.

CANCAN.RO: Deci ți-ai fi dorit ca testul să fi fost pozitiv?

Emily Burghelea: Îți dai seama, e cea mai frumoasă chestie care se poate întâmpla. Unde e loc de doi, încape și al treilea.

CANCAN.RO: Vă făcuserăți planuri, dacă e fetiță sau băiețel?

Emily Burghelea: Amedea zicea că vrea o surioară. Mi-ar plăcea, eu chiar mă văd mamă de mulți copii, asta mă împlinește, ăsta e hobby-ul meu preferat. Când am timp liber, îmi place să stau cu ei, chiar dacă în majoritatea timpului stau cu ei, să fii mamă e job cu normă întreagă.

Soțul Andrei și Emily și-au întocmit planurile de sărbători: „Avem mai multe opțiuni – sufragerie, bucătărie sau dormitor!”

CANCAN.RO: Și pentru 2024 asta e una dintre rezoluții, să mai apară un copil?

Emily Burghelea: Nu vreau să mai spun asta. Pentru că am mai spus asta când o aveam doar pe Amedea, într-o emisiune, ce să vezi, următorul an l-am avut pe Damian. Când o să fiu pregătită și când o să vrea Dumnezeu, atunci vine.

CANCAN.RO: De Crăciun ce faceți?

Emily Burghelea: O să mergem la nași, o să mergem la părinți, am pregătit toate cadourile, sunt la zi cu toate. I-am făcut lista lui Moș Crăciun și acum să vedem dacă o să vină.

CANCAN.RO: De Revelion ce faci?

Emily Burghelea: Nu știm exact nici noi, avem mai multe opțiuni – sufragerie, bucătărie sau dormitor. Sper să fie sufragerie, că dacă e dormitor….

CANCAN.RO: Chiar se face copilul!



Emily Burghelea: Atât am avut să spun…

