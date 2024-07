Emily Burghelea, premoniţie şocantă înainte de accident: „Un înger alb, în faţa maşinii noastre…”

Emily Burghelea a fost la un pas de a-și pierde viața, după ce a fost implicată într-un accident teribil. Taxi-ul în care se afla vedeta s-a izbit violent de un TIR. Tragedia a avut loc chiar când Emily se îndrepta spre aeroportul din Mauritius, loc în care și-a petrecut vacanța. La aeroport era așteptată de soțul ei și de copii, urmând să se îmbarce în avionul care zbura către România. Influencerița și nașa sa au luat un taxi care a intrat frontal într-un TIR, cu 80 km/h. Aceasta a filmat momentul impactului și a publicat imaginile înfiorătoare.

Nu mai e un secret experiența traumatizantă prin care a trecut în urmă cu puțin timp Emily Burghelea. Luni, 1 iulie, fosta concurentă de la Bravo ai Stil a dezvăluit că a fost aproape să își piardă viața într-un accident îngrozitor.

Aceasta se afla în Mauritius pentru câteva zile de vacanță și se îndrepta către aeroport, unde o așteptau soțul și copiii, pentru a se îmbarca pe un avion cu destinația România. Influencerița și nașa sa au luat un taxi care a intrat frontal într-un TIR la o viteză de 80 km/h.

Citește și: EMILY BURGHELEA, TUMEFIATĂ PE INTERNET! FANII SUNT ÎNGROZIȚI: ”E UN MIRACOL CĂ AM RĂMAS ÎN VIAȚĂ”

Din fericirea, acum, Emily Burghelea se află în afara oricărui pericol și spune că este o minune că a supraviețuit unui asemenea impact. Cu toate acestea, se pare că fosta asistentă TV a avut o premoniție şocantă chiar înainte de accident. Iată ce i s-a întâmplat vedetei cu doar câteva minute înainte de impactul devastator!

Fosta asistentă TV susține că, cu doar câteva clipe înainte de tragicul accident, a avut o premoniție șocantă. Aceasta este de părere că a fost un semn divin, motiv pentru care a scăpat cu viață după ce taxi-ul în care se afla s-a izbit violent de un TIR. Mai exact, Emily Burghelea susține că înainte de impact ar fi văzut un înger alb în fața mașinii, care și-a deschis aripile și i-a protejat.

„Înainte de impact am avut o premoniție si mi-am imaginat un înger alb care-si deschide aripile in fata mașinii noastre…. Cred ca acela a fost Însuși Dumnezeu care ne-a protejat si ne-a călăuzit si ne-a dat putere si ne-a dat viata ca eu sa pot scrie acum, aici, Slava Domnului! Dumnezeu exista si face minuni! Noi suntem dovada vie!”, a fost mesajul publicat de Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.

Mai mult, fosta asistentă TV a mărturisit că momentul în care și-a revăzut copii a fost unul divin, fiind unul foarte emoționant atât pentru ea, cât și pentru nașa ei.

„Cand ne-am vazut copiii am simtit cum o cascada de fericire ne indunda sufletele, nu o sa-i uit niciodata privirea lui Andrei dar noi eram bine, din cauza impactului corpurile erau calde, nu simteam nimic… Doar adrenalina si o avalansa de iubire din partea familiei care ne-a crezut moarte pentru cateva clipe….

La decolare Andrei ma tinea de mana si ii tremura tot corpul, se uita la mine si era socat, coplesit, uluit, ce am trait eu dar ce a putut sa traiasca el…. Eram in viata, eram impreuna si am suportat zborul, din Africa pana inapoi in Romania!”, a mai spus fosta asistentă TV, într-ro postare pe Instagram.