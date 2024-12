A renunţat soțul lui Emily Burghelea la celebra mască?! “Nu sunt ceva spectaculos, nu am nimic ieșit din comun…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, am mers în noua casă a lui Emily Burghelea, unde am făcut bradul de Crăciun alături de toată familia influenceriței. Am discutat despre planurile de sărbători, refacerea după accidentul rutier din Mauritius și conflictele din cuplu. În plus, soțul fostei asistente de la ”Acces Direct”, Andrei, ne-a dezvăluit când vrea să renunțe la celebra mască!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Emily Burghelea și Andrei povestesc cum își rezolvă disputele din relație, ce regulă de aur au în căsnicia lor, dar și cum și-au învățat cei doi copii să doarmă singuri, de când s-au mutat în noua casă. Una dintre marile curiozități ale urmăritorilor influenceriței este când va renunța soțul ei la celebra mască fără de care nu se afișează niciodată! Așadar, am aflat răspunsul și la această dilemă!

”Acum ceva timp am zis că demascarea va începe treptat. Am început niște poze cu mine mic, fără mască, apoi, la nașterea lui Damian, mi-am arătat prima oară ochii. Mi-am făcut o mască în care mi se vad dinții și buzele mele. Am făcut un sondaj pe Instagram, iar 80% dintre oameni au zis că vor să rămân cu mască, ceea ce e mult mai interesant. Nu sunt ceva spectaculos, nu am nimic ieșit din comun. Când am început relația cu Emily, era clar că ea e singura care apărea la televizor, nu am vrut să o eclipsez cu frumusetea mea, voiam să strălucească ea în continuare”, a explicat Andrei, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Citește și: Emily Burghelea a făcut anunţul trist: „Ne-a lovit o altă problema gravă”. Influencerița de la ”Vorbește Lumea” şi soţul au ajuns pe patul de spital!

După atâția ani de căsnicie și doi copii, Emily rememorează acum amuzată momentul în care i-a făcut soțului său cont de Instagram, chiar în ziua în care a cerut-o de soție, în direct, la Kanal D.

”Eram în pandemie când m-a cerut de soție la Teo Show. Fix atunci i-am făcut și contul de Instagram. El nu avea deloc, deși lucrează în IT. Tot timpul îi ziceam că nu aveam cum să îi dau tag pe Instagram. M-a cerut și i-am făcut contul de Instagram, în direct. Prima poză a lui de profil era cu Teo Trandafir”, a explicat Emily Burghelea.

Cum se simte după accidentul rutier din vacanța exotică în urma căruia a intrat într-un tir alături de nașa sa, cum își educă influencerița cei doi copii, dar și cum arată noul lor apartament în care s-a mutat recent, aflați doar AICI.

Citește și: Dezgustător! Ce au găsit Emily Burghelea şi soţul în casă? Şi-au dus copiii de acasă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.