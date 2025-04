Cine este femeia căreia Uwe Dai, câștigătorul Survivor 2025, i-a ascuns adevărul: “A aflat doar în noaptea difuzării la Pro TV. S-a blocat în lacrimi!” Planul cu premiul de 100.000 de euro

După aproape trei luni de provocări extreme, trasee spectaculoase, confruntări tensionate și momente memorabile, Survivor România a ajuns la final. Pro TV a difuzat aseară marea finală, iar Ovidiu Măcinic cunoscut de public drept Uwe Dai a fost desemnat câștigătorul marelui premiu de 100.000 de euro, dar și al trofeului Survivor 2025. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, câștigătorul Survivor 2025 ne-a mărturisit că marea veste i-a dat-o fratelui său, Darius, eliminat din compertiție, în momentul în care a ajuns în țară. Mama sa a aflat însă de la televizor.

Survivor România 2025 a schimbat regulile jocului. Foști concurenți care au ajuns până în etapa Unificării au votat primul finalist al reality show-ului, iar celălalt finalist a fost desemnat în urma unui duel. Marea finală a avut loc între Vasile și Uwe Dai, ultimul fiind desemnat câștigătorul Survivor 2025. Acesta este antrenor de judo, are o experiență în domeniu de 4 decenii și conduce un club de judo alături de fratele său Darius, care s-a numărat printre concurenții Survivor 2025.

Uwe Dai: „Fratele meu a aflat când am aterizat în România, dar mama a aflat doar în noaptea difuzării la Pro TV”

CANCAN.RO: Felicitări în primul rând! Care au fost stările prin care ai trecut în finală?

Uwe Dai: Mulțumesc frumos pentru apreciere. E greu de descris în cuvinte. Un buchet de trăiri senzaționale, amestecat cu stări de calm indus de nevoia de a învinge.

CANCAN.RO: Te așteptai să fii cel mai bun și să ajungi să fii câștigătorul Survivor 2025?

Uwe Dai: Aveam într-adevăr așteptări de la mine, iar bucuria e imensă că s-au concretizat într-un succes.

CANCAN.RO: Când a aflat familia marea veste având în vedere că există un decalaj între filmari și difuzarea emisiunii?

Uwe Dai: Fratele meu a aflat când am aterizat în România, dar mama a aflat doar în noaptea difuzării la Pro TV. S-a blocat în lacrimi și, abia aștept s-o văd personal s-o îmbrățișez cu dragoste și mulțumire.

CANCAN.RO: Ce surprize te-au așteptat la întoarcere, acasă?

Uwe Dai: Surprinzătoare a fost încrederea oamenilor ce mă cunosc. Chiar și după articole cu presupuși învingători, spuneau că nu pare adevărat, și că totuși eu sunt cel ce va învinge.

CANCAN.RO: Ți-ai încărcat bateriile într-o vacanță sau urmează? Ce destinație ai ales?

Uwe Dai: Vacanța mea a fost în Alba-Iulia, iar bateriile mi le-am încărcat cu dragostea oamenilor dragi din viața mea ce-mi sunt alături.

Ce va face Uwe Dai cu premiul de 100.000 de euro

CANCAN.RO: Ce lecție de viață ai învățat în urma acestui reality show?

Uwe Dai: Că formulele de viață colecționate de mine, care trebuie să transcendă timpul, funcționează.

CANCAN.RO: În timpul competiției, care a fost cel mai dificil moment pentru tine din punct de vedere fizic? Dar psihic?

Uwe Dai: Cele două aspecte n-au fost încercate la maxim în această încercare, poate datorită pregătirii mele, însă, am cochetat cu gândul că mă apropiam de granițe uneori.

CANCAN.RO: Care a fost conflictul care te-a destabilizat din punct de vedere emoțional?

Uwe Dai: Doar nuanțat aș spune că a existat un asemenea moment. Am malaxat rapid și am administrat eficient încercările.

CANCAN.RO: Ce vei face cu premiul în valoare de 100.000 de euro?

Uwe Dai: Voi construi oportunități pentru a aduce bunăstare în comunitatea în care trăiesc, folosind C.S.V.I.R.F. ca rampă. Doar universul și imaginația vor fi limitele.

CANCAN.RO: Ce planuri ai după Survivor?

Uwe Dai:Sper să reușesc să-mi întemeiez încă o familie, profesional deja am una minunată în comunitatea din Alba Iulia și din C.S.V.I.R.F.

CANCAN.RO: Cu ce concurenți ai legat prietenii? V-ați mai întâlnit de când ați revenit în țară?

Uwe Dai:Urmează ca timpul să-mi confirme dacă relațiile din Survivor se vor transforma în prietenii de reală calitate și consistență.

