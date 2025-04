Michelle Obama, mărturisire-bombă după ce s-a speculat că divorțează: „Am avut nevoie de terapie după 8 ani cu Barack la Casa Albă”

Michelle Obama a făcut dezvăluiri șocante, după ce s-a speculat că ar urma să divorțeze de Barack Obama. Care este motivul pentru care aceasta nu a participat la ceremonia de învestire a președintelui Donald Trump?

Fosta primă doamnă a Statelor Unite a dezvăluit că a fost la terapie după ce „a reușit sa scape cu viață” în urma a opt ani petrecuți la Casa Albă. Experiența terapiei a ajutat-o să vadă cum să trăiasca pentru ea și a învățat-o să refuze anumite lucruri pe care ea nu și le dorea.

Michelle și fratele său mai mare, Craig Robinson, în vârstă de 63 de ani, au fost alături de actrița și avocata pentru problemele care privesc sănătatea mintală, Taraji P. Henson, în ultimul episod al podcastului IMO.

În timp ce aceștia reflectau asupra presiunii de a fi o persoană care are multe reușite și care își creează „obiceiul de a depune eforturi constante și de a-și dovedi calitățile în continuare”, Michelle a mărturisit că „a trebuit să se convingă că a făcut suficient”.

Cu toate acestea, fosta primă doamnă a recunoscut că a ajuns „într-un stadiu în care trebuie să își definească propria viață, în condițiile sale, pentru prima dată”. Un prim pas al acestei schimbări a fost să meargă la terapie pentru a putea trece peste experiența de la Casa Albă.

„Care sunt condițiile? Să merg la terapie doar pentru a rezolva toate aceste probleme. Ce s-a întâmplat de fapt în opt ani în care am fost la Casa Albă? Ce mi-a provocat acest lucru pe plan intern? Am reușit să trec prin asta. Sper că am făcut țara mândră. Fetele mele, slavă Domnului, sunt întregi. Dar ce s-a întâmplat cu mine?”, a transmis Michelle, conform Radar Online.