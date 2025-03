Emily Burghelea, declaraţii în exclusivitate despre cea de a treia sarcină! „Am aflat în Hong Kong. Eu simţeam, am visat că alăptam”

Emily Burghelea ne-a oferit primele declaraţii după ce a anunţat că este însărcinată pentru a treia oară. Pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit unde şi cum a aflat marea veste. S-a întâmplat la mii de kilometri de România!

Emily Burghelea este în culmea fericirii după ce a aflat că urmează să devină mamă din nou. Pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit pentru prima dată despre cea de a treia sarcină. Influenceriţa, soţul său şi cei doi copii sunt în al nouălea cer! Creatoarea de conţinut şi partenerul său au aflat marea veste departe de casă, în timpul unei vacanţe în Asia.

„Am aflat in Hong Kong! După 2 teste negative de sarcină facute in Boracay, cel de-al treilea, făcut in Hong Kong, a iesit POZITIV! Simţeam. Amedeea şi Damian au presimţit, iar eu am visat că alăptam! Apoi am simţit primele greţuri, deja am experienţă. Chiar dacă mai ieşea un test negativ, ştiam sigur că este o eroare, doar că atunci era prea mic bebe ca să iasă pozitiv”, a spus vedeta.

Emily şi soţul său, Andrei, nu le-au dat vestea celor doi copii, încă! Cei doi urmează să facă acest pas cât de repede, mai ales că cei mici îşi doreau deja ca familia lor să se mărească.

„Cei mici încă nu ştiu, îi vom anunţa curând. Amedeea vrea o surioară, Damian cred că speră la un frăţior. Eu vreau ce o vrea Dumnezeu!”, a declarat Emily Burghelea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Vezi și: Emily Burghelea a făcut anunţul trist: „Ne-a lovit o altă problema gravă”. Influencerița de la ”Vorbește Lumea” şi soţul au ajuns pe patul de spital!

Citește și: Dezgustător! Ce au găsit Emily Burghelea şi soţul în casă? Şi-au dus copiii de acasă

Când renunţă Andrei la celebra mască

Emily şi soţul său sunt unul dintre cele mai apreciate şi urmărite cupluri din online. Cei doi împărtăşesc extrem de multe momente cu urmăritorii lor, zi de zi, fără filtru.

”Eram în pandemie când m-a cerut de soție la Teo Show. Fix atunci i-am făcut și contul de Instagram. El nu avea deloc, deși lucrează în IT. Tot timpul îi ziceam că nu aveam cum să îi dau tag pe Instagram. M-a cerut și i-am făcut contul de Instagram, în direct. Prima poză a lui de profil era cu Teo Trandafir”, rememorează Emily Burghelea.

În ceea ce priveşte masca cu care Andrei se pozează de fiecare dată, fără excepţie…

”Acum ceva timp am zis că demascarea va începe treptat. Am început niște poze cu mine mic, fără mască, apoi, la nașterea lui Damian, mi-am arătat prima oară ochii. Mi-am făcut o mască în care mi se vad dinții și buzele mele. Am făcut un sondaj pe Instagram, iar 80% dintre oameni au zis că vor să rămân cu mască, ceea ce e mult mai interesant. Nu sunt ceva spectaculos, nu am nimic ieșit din comun. Când am început relația cu Emily, era clar că ea e singura care apărea la televizor, nu am vrut să o eclipsez cu frumusetea mea, voiam să strălucească ea în continuare”, a explicat Andrei, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.