Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: "Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă"

Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: “Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă”

De: Loriana Dasoveanu 26/09/2025 | 23:40
Emily Burghelea și soțul ei sunt cu emoțiile la cote maxime! Cei doi urmează să devină pentru a treia oară părinți, iar CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre viitoarea naștere, despre cum a decurs sarcina, dar și despre poftele bizare ale graviduței. Deși nu sunt la prima experiență de acest gen, cei doi mai având o fetiță și un băiețel, fosta asistentă tv și soțul ei sunt cuprinși de trăiri intense, mai ales că nu știu sexul bebelușului. Au decis să își facă singuri această surpriză și abia așteaptă să îl cunoască pe noul membru al familiei. Care este motivul pentru care au ales să păstreze misterul, veți afla imediat! 

Emily Burghelea numără zilele până când își va strânge în brațe cel de-al treilea copilaș. Vedeta este însărcinată în ultimul trimestru, iar CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, pe fază și a surprins-o pe fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” în zona de Nord a Capitalei, însoțită de partenerul ei de viață, dar și de o amică. Iată cum arată vedeta însărcinată în nouă luni.

Emily Burghelea, pe ultima sută de metri cu sarcina: „Pot să nasc oricând”

Îmbrăcată cu o rochie furou albă, care îi lăsa la vedere burtica, peste care a pus un pardesiu negru și încălțată cu o pereche de papuci comozi dar foarte chic, Emily a ajuns însoțită de Andrei și o apropiată a familiei în zona de Nord a Capitalei. Influencerița a intrat în complex alături de amica sa, în timp ce soțul ei le-a așteptat în mașină. La un moment dat, s-a întors la mașină, iar la scurt timp Andrei a urmat-o în complex. Remarcăm că vedeta, deși este pe ultima sută de metri cu sarcina, este destul de activă.

Emily Burghelea, pe ultima sută de metri cu sarcina, a fost surprinsă de CANCAN.RO în zona de Nord a Capitalei alăruri de soț și o prietenă

CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta asistentă tv și ne-a dezvăluit că este extrem de emoționantă și ea, și soțul ei, căci urmează să nască din moment în moment.

Mai am foarte puțin, deja suntem cu o săptămână mai târziu decât preconizam noi. Sunt deja la termen și așteptăm să vină când va vrea. Noi preconizam că nasc până în octombrie sau cel târziu pe 1 octombrie, pot să nasc oricând. Vreau să nasc natural și caut metode de pornire a travaliului pentru că nu vreau să fie nimic medicamentos. Nici la ceilalți copii nu a fost și așa îmi doresc și acum, a spus Emily Burghelea.

Șatena a recunoscut că a luat doar puțin în greutate, deși copilul este destul de bine dezvoltat. În ceea ce privește sexul bebelușului, Emily și Andrei nu au dorit să afle ce va fi, până la momentul nașterii.

E foarte mare, are 3,8 kilograme, eu am luat șase kilograme doar. La primul copil a fost curiozitatea foarte mare să aflăm ce e, la al doilea la fel, dar acum că avem și băiat, și fată, nu vrem să mai știm, vrem să ne surprindă.  Noi am vrut inițial, am dat adresa nașei să primească rezultatul și am spus să organizam un gender reveal. Nu am mai apucat că ne-am luat cu altele. A trecut o săptămână, două, și ne-am dat seama că nu mai are rost. Va fi o surpriză și vom avea emoții și mai mari pentru că este vorba și de naștere, și de ce va fi copilul, a declarat influencerița pentru CANCAN.RO.

Soțul vedetei a așteptat puțin în mașină, apoi a uramt-o pe Emily în complexul din Nordul Capitalei

La primele două sarcini, influencerița ne-a dezvăluit că ea și soțul ei au primit semne și au știut în acest fel ce sex vor avea copiii. Acum însă, lucrurile stau diferit, iar Emily spune că este în ceață totală.

Nu am ales nici până acum nume. Avem o listă de preferințe și la nume de fete, și la nume de băiat, dar nu suntem 100% deciși. O să simțim atunci.  La Amedeea, Andrei a visat numele și faptul că va fi fetiță. La Damian la fel, eu am fost cea care a simțit acest nume, am trecut pe lângă o casă de bijuterii cu acest nume și am simțit pur și simplu. Acum nu am avut astfel de semne până acum. Andrei zice că o să își aleagă numele singur sau singură într-un fel sau altul. După accident am început să fiu mult mai atentă la semne și mereu le caut, dar momentan nu au venit, mai spune fosta asistentă de la Acces Direct.

Graviduța a avut o poftă foarte bizară în sarcină: „Miroseam pereții! Am gustat var”

Din păcate pentru vedetă, sarcina nu a fost atât de ușoară pe cât și-ar fi dorit. A avut parte de grețuri, sângerări și alte probleme, dar și de pofte bizare.

În Hong Kong am aflat că sunt însărcinată. Am avut o sarcină ok în primul trimestru, apoi m-am simțit foarte rău. Am avut grețuri și inclusiv sângerări. Apoi, a fost iar bine, apoi mi-a fost din nou rău. A fost cu de toate sarcina aceasta, se va naște balanța bebelușul, deci chiar echilibrat. Pe cât de bine mi-a fost, pe atât de rău mi-a și fost. În ultima parte a sarcinii am avut foarte multă energie. Am avut și anemie, am făcut și perfuzii cu fier.  Doamna doctor mi-a zis că o să nasc ușor fiind a treia sarcină.

Mi-a fost poftă de foarte multe chestii, am avut poftă de var, asta a fost cea mai nebună chestie. La un moment dat am luat puțin var de pe pereți și am pus pe limbă. Miroseam pereții, eram înnebunită. Dar treaba asta s-a întâmplat pentru că aveam anemie, o lipsă mare de fier. Am mai avut pofte de varză murată și cireșe. În Hong Kong m-a luat pofta mare de cireșe și acolo erau greu de găsit, dar a găsit până la urmă. Nu aveau niciun gust de cireșe, dar am apreciat efortul lui Andrei, a mai spus ea pentru CANCAN.RO

Emily Burghelea urmează să nască din moment în moment

Emily Burghelea a declarat că speră să nască destul de repede, astfel că va apela la metoda care a funcționat și la primele două sarcini.

La Damian mi-a zis doamna doctor că în caz că nu reușesc să îmi provoc travaliul, îmi face o injecție să mă ajute. Eu când am auzit, în ziua aia am făcut tot ce a ținut de mine să nasc natural. Am urcat și coborât scări la greu, am urcat 50 de etaje cred. La Amedeea am făcut curățenie în toată casa. Acum o să încep să fac efort ca să îmi declanșez travaliul iar pentru că se face prea mare dacă nu nasc cât mai repede.

Pe Amedeea am născut-o după 24 de ore de travaliu, iar pe Damian în șase ore. La a doua naștere, Andrei s-a gândit că va fi cum a fost la prima și a plecat din spital. L-am sunat înapoi după câteva ore: Vino repede că nasc! La primul copil Andrei nu a fost în sala de naștere, la al doilea a asistat, era în spatele meu, iar la al treilea a și glumit doctorul cu el și l-a întrebat dacă vrea să îl ajute să taie cordonul ombilical, a mai declarat Emily.

Și, cu toate că au trei copii, influencerița și soțul ei spun că nu exclud să continue să-și extindă familia:

Îmi plac mult copiii, îmi place mult să fiu însărcinată și simt că asta e menirea mea. Poate că vom avea încă un copil, nu excludem. Să ne dea Dumnezeu putere.

×