Graviduța Emily Burghelea, tot mai bolnavă! I s-a agravat starea, ce i-au spus medicii

Emily Burghelea a ajuns din nou pe perfuzii. Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu o carență de fier, problemă care îi afectează viața de zi cu zi. Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă, dar și cât de aproape este de a face transfuzie de sânge?

După ce la finalul anului 2024 Emily Burghelea și soțul ei au fost implicați într-un grav accident rutier – vezi AICI, problemele de sănătate se țin scai de creatoarea de conținut. Pe rețelele de socializare, creatoarea de conținut își ține urmăritorii informați cu aproape toate activitățile sale din viața de zi cu zi. Recent, a fost supusă mai multor investigații medicale, iar rezultatul analizelor nu este unul îmbucurător.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Emily Burghelea

Emily Burghelea a vorbit despre momentele de îngrijorare prin care trece în ultima perioadă. În urma unor analize de sânge efectuate recent, prezentatoarea TV a descoperit un deficit de fier în organism. Mai exact, organismul ei nu asimilează suplimentele de fier, iar cauzele pot fi legate de mai mulți factori.

Creatoarea de conținut le-a spus prietenilor virtuali că timp de câteva zile s-a simțit rău, a ajuns să facă perfuzii, însă organismul ei nu le-a asimilat. În cele din urmă, medicii au informat-o că – dacă deficitul de fier nu se reglează prin această cale este la un pas de transfuzii de sânge.

”Ieri am luat (n.r suplimente cu fier) doar că nu se asimilează. Asta e marea problemă și mi-au spus că am hemoglobina 8 și la 7 trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie cu sânge. Sper totuși că o să își revină de la perfuzia de ieri și o să mai fac… Nici măcar nu știu ce grupă de sânge am”, a spus Emili Burghelea pe social media.

Potrivit surselor medicale, atunci când organismul uman nu are suficient fier se produce mai puțină hemoglobină. Asta înseamnă că organismul va primi din ce în ce mai puțin oxigen, adică se face oxigenarea corectă a țesuturilor. În aceste cazuri, cei care au carență de fier ar putea să resimtă dificultăți la respirație, anemie, oboseală extremă, slăbiciune, dureri de cap, amețeli etc.

