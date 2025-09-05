Situație dramatică pentru mama Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. În ce condiții grele trăiește după ce criminalul i-a dat foc la casă: “Suntem opt persoane într-o cameră și…”

Mama Andei, tânăra ucisă de fostul ei iubit, Emil Gânj, trece printr-o situație dramatică. Femeia a rămas pe drumuri, după ce ucigașul fiicei sale i-a incendiat casa imediat ce a comis oribila crimă. Pușa Jimba nu dispune de banii necesari ca să-și refacă locuința. Deoarece nu mai are unde să stea, a fost nevoită să se mute împreună cu nepoțelul ei la una dintre fiicele sale. Opt suflete se înghesuie acum într-o cămăruță și o bucătărie mică. CANCAN.RO are toate detaliile.

Anda Giurcă, tânăra de 24 de ani ucisă de Emil Gânj, nu avea o situație materială strălucită. Locuia cu mama și cu fiul său într-o casă modestă din comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș. După ce și-a omorât fosta iubită, ucigașul a dat foc locuinței, ca să-și ascundă crima. Astfel, pe lângă durerea pierderii Andei, mama ei s-a trezit că ea și nepoțelul ei nu mai unde să stea. Casa a fost distrusă de flăcări și trebuie refăcută din temelii.

Mama Andei nu dispune de banii necesari pentru reconstrucția casei. Disperată, femeia s-a mutat împreună cu nepoțelul ei la una dintre fiicele sale. Aceasta are, însă, și ea familia ei, astfel că spațiul unde locuiesc acum cu toții este supraaglomerat. Opt suflete trăiesc într-o cămăruță și o bucătărie mică.

”Ne descurcăm foarte greu. Nu mai puteam locui acasă. Nu avem posibilitatea să renovăm. Dormim la una dintre fetele mele, dar dormim pe jos. Nu avem paturi, nu avem nimic. Suntem opt persoane într-o cameră și o bucătărie mică”, a spus, pentru CANCAN.RO, Pușa Jimba, mama Andei.

”Copilul spune că nu merge la școală până nu vine mama lui”

Femeia nu are un loc de muncă momentan, iar lipsurile de tot felul își spun cuvântul. Ea este cea care are grijă de nepoțelul ei, dar este ajutată și de tatăl acestuia.

”Am lucrat în Germania la o crescătorie de pui și curcani și la abator. Nu mai lucrez din februarie. Acum nu pot să lucrez, sunt sub protecție și am grijă de băiat. Băiatul este cuminte. Tatăl lui merge la muncă și are și el grijă de băiat. Locuiește și el cu noi”, a mai spus femeia.

Băiețelul Andei, care are 6 ani, resimte din ce în ce mai dureros absența mamei sale.

”Copilul spune că nu merge la școală până nu vine mama lui”, a mai povestit Pușa Jimba.

Femeia și-a visat fiica și, de fiecare dată, aceasta a întrebat-o de băiatul său și i-a sugerat să ridice o casă. Pușa Jimba nu își face griji că ucigașul fiicei sale ar putea să se răzbune și pe ea sau pe nepoțelul său. Casa fiicei sale, unde se află acum, este păzită în permanență.

”Nu îmi este frică, că avem jandarmi aici zi și noapte”, a încheiat femeia.

Ucigașul, mereu cu un pas înaintea polițiștilor

În dimineața zilei de marți, 8 iulie 2025, Emil Gânj (37 de ani) a intrat în casă peste fosta sa iubită, Anda, o tânără de 24 de ani din Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Bărbatul a ucis-o cu o secure, i-a ascuns trupul într-un dulap, apoi a incendiat locuința, pentru a-și ascunde crima. Trupul femeii a fost găsit carbonizat.

De-a lungul timpului, individul îi făcuse viața un calvar. Anda obținuse un ordin de protecție împotriva călăului său în luna februarie 2025. Înainte de a comite crima, bărbatul și-a tăiat, însă, brățara de monitorizare.

Emil Gânj ar fi trebuit să stea în închisoare până în anul 2026, însă în 2025 a fost eliberat condiționat. Acesta nu se află la prima crimă. A mai omorât o persoană în anul 2011. În 2009, fusese condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru două fapte de act sexual cu o minoră de 13 ani.

În urmă cu două săptămâni, la o distanță de aproximativ 25-30 de metri de locuința victimei, bunica acesteia a descoperit arma crimei. Bătrâna a mers să adune fructe, când a găsit securea ascunsă într-un tufiș de mure.

Deși au trecut deja două luni de la tragedia din Miheșu de Câmpie, ucigașul tinerei nu a fost găsit nici acum. El a reușit să fie mereu cu un pas înaintea polițiștilor care îl caută.

