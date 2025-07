Băiețelul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, a aflat abia acum că mama lui a murit. Micuțul de 6 ani e sfâșiat de durere: ”Să vină mami înapoi!”

Durere fără margini în familia Andei, tânăra de 23 de ani ucisă cu cruzime de fostul ei iubit, Emil Gânj. Copilul de doar 6 ani al victimei a aflat recent că mama sa nu se va mai întoarce niciodată acasă. În ciuda vârstei fragede, micuțul începe să înțeleagă absența definitivă a celei care i-a dat viață, iar suferința lui este greu de pus în cuvinte.

Cazul crimei din județul Mureș continuă să ia amploare. La aproape două săptămâni de la momentul tragediei, Emil Gânj, cel care a ucis-o pe Anda, o tânără de doar 23 de ani, este în continuare de negăsit.

Rămas în grija bunicii și a unei mătuși, băiatul își strigă durerea zilnic, cerând răspunsuri pe care nimeni nu i le poate oferi. Întrebările lui nevinovate, dar sfâșietoare, adâncesc suferința familiei, care încearcă din răsputeri să-i ofere alinare și stabilitate.

Între timp, autoritățile continuă căutările lui Emil Gânj, principalul suspect în această tragedie. Acesta este de negăsit de aproape două săptămâni, deși peste o sută de polițiști și jandarmi îl caută zi și noapte. În urmă cu câteva zile, un cioban din zonă susține că l-ar fi întâlnit pe bărbat pe un câmp din apropiere. Potrivit relatărilor, fugarul era dezorientat, purta haine uzate și avea asupra sa un obiect suspect, posibil o armă.

„Era la ora 11:00 ziua. Eu am venit cu animalele, am trecut să mă duc cu ele la apă, aici pe câmpul de aici este porumb. M-am dus să iau apă la vaci și mi-am agăţat traista într-un stâlp, cum zicem noi, când eu am mers încolo, criminalul mi-a luat geanta din cui, o pus-o jos, a luat plasa cu mâncare și s-a dus mai în față vreo 10 metri și s-a dus după fântână.

Eu când l-am văzut, am fugit. El se ridică, zice nu te apropia la mine, la 30-40 de metri, că te pun jos. Când am auzit m-am îndepărtat de el. Atunci, el o luat distanță cam de 50 de metri de mine, a stat lângă un pârâu, s-o uitat în stânga și-n dreapta și o dat să vină către mine. Și atunci eu am fugit.

Când am vrut să sun la 112 nu mi-o dat voie să sun telefonul.

Până am făcut rost de numărul şefului de post au trecut vreo 40 de minute, o oră. Că dacă venea atunci când am sunat îl prindeau. S-o dus peste deal. Avea un ciocan sau o toporișcă, avea o coadă lungă, o ținea să nu se vadă ce e. Era într-un tricou albastru, tuns scurt, o barbă mai mărișoară, slăbuț la față, un metru 60, n-are mai mult și în picioare avea nişte ciorapi albi, adidași, şi o pereche de pantaloni trei sfert, vişinii”, a spus ciobanul.