Cum ar putea Emil Gânj să fenteze Poliția Română. Chipul lui este de nerecunoscut dacă își schimbă look-ul FOTO

De: Denisa Iordache 15/09/2025 | 16:02
La mai bine de două luni de la comiterea crimei din Mureș, Emil Gânj rămâne cel mai căutat infractor din România. Ancheta bate pasul pe loc, iar polițiștii iau în calcul scenariul în care criminalul și-ar fi schimbat radical înfățișarea, îngreunând astfel identificarea lui. Practic, nimeni nu mai știe cum arată astăzi bărbatul care a ucis cu bestialitate și apoi a dispărut fără urmă.

Pentru a acoperi acest gol, anchetatorii au cooptat un specialist în „forensic art” (artă judiciară) de la Institutul Național de Expertize Criminalistice. Criminalistul portretist a realizat nu mai puțin de 16 simulări cu posibile chipuri actuale ale lui Gânj. Rezultatele arată cât de ușor ar putea să fenteze autoritățile: cu barbă sau mustață, cu „cioc”, cu părul lăsat să crească, ras complet sau cu ajutorul unor accesorii banale precum ochelari, șapcă ori pălărie.

Surse judiciare Libertatea au explicat că această strategie s-a inspirat inclusiv dintr-un caz celebru din Franța: fugarul Yvan Colonna, condamnat pe viață pentru asasinarea prefectului Erignac în 1998. Colonna a reușit să trăiască timp de patru ani sub nasul polițiștilor, doar pentru că și-a schimbat look-ul și a părut un simplu cioban. Fotografiile publicate atunci, cu imaginea lui din ziua crimei și cea din momentul arestării, arătau două persoane complet diferite.

Polițiștii români se tem acum că ar putea fi în aceeași situație: să treacă pe lângă Gânj fără să-și dea seama că îl au în față. Aceasta nu ar fi singura problemă a anchetei. Echipa IGPR trimisă la Mureș a identificat grave deficiențe în investigația inițială:

  • Locuința lui Emil Gânj nu a fost percheziționată imediat după crimă, deși acesta era principalul suspect.
  • Obiectul crimei, toporul cu care a ucis-o pe Anda, a fost descoperit abia după 42 de zile, la mică distanță de casa infractorului.

Toate aceste greșeli ridică semne de întrebare asupra eficienței anchetei și sporesc temerea că Emil Gânj ar putea profita de aceste breșe ca să scape în continuare de Poliția Română.

Vezi aici imaginea.

