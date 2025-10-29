Acasă » Știri » Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului că este dat în urmărire internațională

De: Irina Vlad 29/10/2025 | 18:25
Au trecut mai bine de 3 luni de când Emil Gânj este dat dispărut. Bărbatul este acuzat că a ucis-o pe Anda, o tânără de 23 de ani din Mureș, fosta lui iubită, apoi i-a incendiat locuința. Deși este căutat în toată Europa, bărbatul a reușit să își conteste mandatul de arestare emis pe numele său. Cum a fost posibil așa ceva, de fapt? 

Nenorocirea din Mureș a avut loc în luna iulie, atunci când Emil Gânj a ucis-o cu brutalitate pe Anda, o tânără de 23 de ani din Mureș, fosta lui iubită, apoi i-a incendiat locuința. Anterior, partenera sa solicitate împotriva bărbatului un ordin de protecție, însă la scurt timp a fost încălcat. De atunci, bărbatul este de negăsit, devenind astfel inclus pe lista celor mai căutați criminali ai Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol).

„Popularizarea la scară mai mare și anume pe site-ul Europol, secțiunea Most Wanted, constituie tocmai un demers pentru a spori gradul de siguranță nu doar din țara noastră, nu doar pe teritoriul României, ci pe întreg teritoriul UE”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare

Deși criminalul este dispărut, legea îi oferă dreptul la apărare prin desemnarea unui avocat din oficiu. În acest caz, avocatul său din oficiu a contestat decizia magistraților Curții de Apel Târgu Mureș de admitere a propunerii de arestare preventivă emisă pe numele său.

”În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 204 Cod procedură penală respinge ca nefondat contestația formulată de inculpatul Gânj Emil (cu datele personale) împotriva încheierii penale nr. 48/DL din data de 15 iulie 2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș, în dosarul nr. 4143/102/2025. Menține încheierea penală atacată”, se arată în decizia Curții de Apel Târgu Mureș.

Ulterior, Emil Gânj a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv și în lipsă. Acesta a fost acuzat de omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse de ordinul de protecție.

 

