Dieta Cerin, creată de un medic cardiolog din România, a devenit virală: ”Se mănâncă de 3 ori pe zi”

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 20:36
Ce presupune dieta Cerin /Foto: Pexels

Atunci când vine vorba despre lupta cu kilogramele în plus, mulți sunt cei care caută rețeta minune de a slăbi rapid și fără efort. Ei bine, aceasta nu există! Dar o dietă a devenit extrem de populară în mediul online și promite efecte garantate. Dieta Cerin este virală.

În ultima perioadă, în mediul online, dieta Cerin a devenit extrem de populară. Ea a fost creată de mediul cardiolog Gheorghe Cerin și nu oferă neapărat un regim alimentar, ci mai degrabă un ghid de bază al regulilor de alimentație pe care mulți le ignoră.

Dacă majoritatea dietelor prezintă mai multe mese și gustări pe zi, corpul uman nu are nevoie de atâta mâncare, spune medicul Gheorghe Cerin.

„Se mănâncă de 3 ori pe zi și nu de 5 ori. La fiecare aliment pe care îl introduc în gură eliberez insulină. Orice moleculă de insulină care intră în „șantier” stă 5 ore în circulație și va depozita glucoza în țesutul gras.

Eu mă îngraș și o să-mi fie foame. Avem două mese negătite pe zi. Pentru că noi suntem „un animal” care am mâncat hrana vegetală negătită. Nu luăm în calcul acest lucru, dar este extrem de important”, spune celebrul medic cardiolog.

Ce presupune dieta Cerin

Așadar, dieta Cerin presupune doar trei mese pe zi și este formată în principal din alimente negătite. De exemplu, la micul dejun, se consumă 100 de grame de nuci, sâmburi, semințe măcinate și un fruct proaspăt de sezon (maxim 100 de grame).

„Fructul are fibre, vitamine, antioxidanți și un zahăr cu un indice glicemic mic. Nu avem nevoie de mai mult de un fruct pe zi. Nucile și semințele furnizează 20% de proteine, grăsimi sănătoase Omega-3 și minerale. Nu au colesterol, pentru că plantele în general nu pot să producă această substanță grasă. Nu judecăm după calorii. Aceste sugestii alimentare sunt construite pe baza a ceea ce numim indicele glicemic”, spune doctorul despre dieta Cerin.

Nucile, perfecte pentru micul dejun /Foto: Pexels

În ceea ce privește prânzul, medicul recomandă o porție generoasă de salată. Verdețurile sunt esențiale la această masă, iar ele se pot însoți de o sursă de proteină.

„O găleată de salată, fără pâine. Dacă pun pâine, am pus amidon. Și-atuncea pun insulină și o să-mi fie foame, o să depozitez. Excludem amidonul de la această masă, în salată trebuie să punem nuci și semințe în salată. Acestea potolesc senzația de foame.

Nici uleiul nu este restricționat, cu condiția să fie de calitate, neprocesat. Salata de verdețuri poate fi garnitură pentru o porție de pește, carne, ouă sau brânză. Aceste surse de proteine nu trebuie cântărite”, spune Gheorghe Cerin.

Ei bine, a treia masă poate să conțină orice, mai spune medicul. Fie că e vorba de sarmale, ciorbă, răcituri, cârnați, slănină sau orice altceva. Aici singura regulă este să renunțăm la pâine.

„Dacă am kilograme în plus, glicemii mari, colesterol mare, trigliceride mari, nu pun pâine, sau evit la maxim”, mai spune doctorul despre dieta Cerin.

×