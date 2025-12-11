Acasă » Știri » Secretele din bucătăria bunicii: rețeta de gogoși cu drojdie de bere. Se preparau încă din Ajunul Crăciunului!

Secretele din bucătăria bunicii: rețeta de gogoși cu drojdie de bere. Se preparau încă din Ajunul Crăciunului!

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 14:41
Secretele din bucătăria bunicii: rețeta de gogoși cu drojdie de bere. Se preparau încă din Ajunul Crăciunului!
Gogoși cu bere/foto: social media

Bucătăriile tradiționale par să revină în atenția românilor, iar un preparat simplu, dar plin de amintiri, cucerește din nou inimile celor mari și celor mici: gogoșile cu drojdie de bere. Acestea nu mai sunt doar desertul de duminică sau gustarea de sărbători, ci un simbol al vremurilor în care mirosea a făină proaspăt cernută și a unt topit în fiecare casă.

Acum, gogoșile cu drojdie de bere revin în atenția publicului prin rețelele sociale și blogurile culinare, care pun accent pe tradiție și autenticitate. Mulți români caută să recreeze acele momente de odinioară, readucând în casele lor aromele copilăriei și ritualurile de pregătire care făceau dintr-o simplă gustare un eveniment de familie.

Prepararea gogoșilor cu bere

Prepararea începe încă din ajun, când făina este pusă într-o copăiță și așezată aproape de sobă, într-o mișcare care păstra căldura și promitea aluatului un început bun. Această primă etapă, aparent simplă, era esențială pentru textura finală a gogoșilor: făina “îmbrățișată” de căldură se amesteca mai târziu cu lapte încălzit, ouă întregi și gălbenușuri, zahăr, unt topit și drojdie de bere. În plus, puțină sare și coajă de lămâie adăugau aromă și echilibru gustului, transformând aluatul într-un preparat care promitea gustul copilăriei.

Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

După amestecare, aluatul era lăsat să se odihnească și să crească, acoperit cu șervete fine, păstrat aproape de sobă. Ritmul acestui proces amintea de răbdarea de odinioară, când timpul pentru gătit nu era măsurat în minute, ci în mirosuri și sunete din bucătărie. Când aluatul și-a dublat volumul, acesta era presărat cu făină și întins cu grijă într-o foaie uniformă, suficient de groasă pentru a păstra aerul în interiorul gogoșilor.

Tăierea gogoșilor se făcea cu un pahar, fiecare bucată de aluat primind un contur rotund perfect. Ele erau apoi așezate pe site, una lângă alta, dar niciodată lipite, și din nou lăsate să crească. Când aluatul ajungea la consistența potrivită, gogoșile erau scufundate în unt topit într-o tigaie mare. Procesul de prăjire presupunea o atenție constantă: gogoșile trebuiau să se rumenească pe o parte, apoi întoarse cu grijă pe cealaltă, pentru a obține o crustă aurie, crocantă, și un interior moale, pufos.

După ce erau scoase pe o sită pentru a se scurge untul în exces, gogoșile erau presărate cu zahăr, vanilie sau scorțișoară, astfel încât fiecare mușcătură să fie o călătorie înapoi în timp. Gustul lor amintește de diminețile liniștite, de așteptarea copilăriei și de senzația unică a unui desert preparat cu răbdare și dragoste.

Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete

Doctorul Vlad Ciurea, cel mai tare sfat de Paște: La ce oră trebuie să mâncăm cozonac și pască, de fapt

Tags:
Iți recomandăm
Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Știri
Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio
Știri
Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale,...
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
go4it.ro
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025
Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025
Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti ...
Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio
Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio
Nu este o eroare! Cu cât a ajuns să se vândă o singură gogoașă, la târgul de Crăciun din Drumul ...
Nu este o eroare! Cu cât a ajuns să se vândă o singură gogoașă, la târgul de Crăciun din Drumul Taberei
Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta ...
Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta a revenit pe micile ecrane
TOP cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Craiova, București sau Brașov?
TOP cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Craiova, București sau Brașov?
Vezi toate știrile
×