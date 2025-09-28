Ce meserie are Joseph Eudor, de fapt. Din ce câștigă bani soțul Andei Adam și ce sumă au primit de la Antena 1 pentru Asia Express

Participarea Andei Adam și a soțului ei, Joseph Eudor (cunoscut acum sub numele de Joseph Adam), la show-ul Asia Express de la Antena 1 a stârnit multe curiozități. Publicul vrea să știe nu doar cum se descurcă cei doi în aventură, ci și cine este, de fapt, bărbatul din spatele artistei și din ce își câștigă el banii.

Conform informațiilor apărute, aceștia primesc împreună 5.000 de euro pe săptămână, iar Anda și Joseph au rezistat până acum 3 săptămâni în competiție. Asta înseamnă că au deja în conturi 15.000 de euro, bani oferiți de Antena 1 pentru participarea la show.

Cine este Joseph Adam

Născut la Paris, Joseph a trăit atât în Elveția, cât și în Franța, înainte să se stabilească în România. În trecut, a fost căsătorit și are o fiică din acea relație. După ce s-a căsătorit cu Anda Adam, a decis să-i preia numele de familie, devenind astfel Joseph Adam.

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat, la un hotel de la munte. Anda era acolo alături de fiica sa, iar Joseph se afla cu fiica lui și alte două domnișoare. El a făcut primul pas, a abordat-o pe cântăreață, iar de acolo conexiunea a fost imediată și relația a evoluat rapid. Dinamica lor a fost presărată cu multe gesturi romantice din partea lui Joseph, care a reușit să o cucerească pe Anda cu surprize și atenție constantă.

Cu ce se ocupă soțul Andei Adan

Soțul Andei Adam nu este doar un simplu participant la show. El are o carieră solidă și diversificată. Joseph este om de afaceri, cu experiență în domeniul bancar privat din Elveția, acolo unde a lucrat înainte de a se muta în România. În plus, este pasionat de fitness și modă, două domenii pe care le promovează și pe rețelele de socializare.

Astfel, Joseph Adam reușește să îmbine viața de familie cu cariera de business, dar și cu expunerea publică alături de Anda Adam, fie pe social media, fie acum, în aventura lor de la Asia Express.

