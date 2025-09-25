Calcul complet | Câți bani a primit Raluca Bădulescu, din partea Antena 1, pentru cele 3 săptămâni la Asia Express 2025

Raluca Bădulescu a făcut show la Asia Express încă din primele episoade, iar fanii emisiunii s-au bucurat să o vadă pe micile ecrane. Ținând cont de notorietatea sa, vedeta a fost plătită pe măsură. Ea a primit mai mulți bani decât unii concurenți. Află, în articol, ce sumă a încasat aceasta din partea Antena 1, pentru cele trei săptămâni petrecute pe Drumul Eroilor!

În ediția de miercuri seara, 24 septembrie 2025, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au fost eliminați. Cei doi au participat la cursa pentru ultima șansă alături de echipele Alina Pușcău – Cristina Postu și Joseph – Anda Adam.

Câți bani a primit Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni la Asia Express 2025

Raluca Bădulescu a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Asia Express. Oamenii au îndrăgit-o imediat pentru stilul său nonconformist și sinceritatea de care a dat dovadă, spunând mereu lucrurilor pe nume.

Ei bine, vedeta a fost plătită pe măsura notorietății sale. Raluca Bădulescu a primit de la Antena 1 câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână. Ținând cont că a fost eliminată după trei săptămâni, concurenta a încasat 7.5000 de euro.

Contractele concurenților de la Asia Express sunt individuale, iar remunerațiile diferă în funcție de gradul de celebritate și, implicit, de potențialul de audiență. Așadar, Florin Stamin a fost plătit cu o sumă mai mică.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați în ediția de miercuri seara, 24 septembrie 2025. Ultima zi în Filipine nu a fost deloc ușoară pentru ei. Cei doi au plecat primii în cursă pentru că au câștigat o amuletă importantă, însă au avut parte de ghinion pe parcursul probelor.

Vedeta și fostul ei soț au ajuns ultimii la Irina Fodor, iar medalia a fost roșie. Alături de ei, la cursa pentru ultima șansă, au mai participat Anda Adam și Joseph, care s-au clasat pe primul, urmați de Alina Pușcău și Cristina Postu.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!” a spus Raluca, extrem de emoționată.

