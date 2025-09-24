Acasă » Știri » S-au încins spiritele la Asia Express! Raluca Bădulescu l-a sărutat fără nicio jenă, în fața tuturor

24/09/2025 | 09:56
S-au încins spiritele la Asia Express – Drumul Eroilor. Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamina, s-au duelat în jocul pentru imunitate cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Deși totul părea să meargă într-o direcție cât se poate de bună, în lupta pentru amuletă, proba a luat o turnură neașteptată. 

În ediția 11 a sezonului 8 de la Asia Express – difuzat marți, 23 septembrie 2025 – Radulca Bădulescu și Florin Stamina s-au duelat cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a obține amuleta de 1.000 de euro.

După ce Irina Fodor le-a explicat regulile pentru joc, în timpul probei pentru amuletă, Raluca Bădulescu a trecut prin clipe tensionate și a speriat întreaga echipă de producție. Din cauza oboselii, a stresului și a căldurii diva a început să se simtă rău și a cedat.

Raluca Bădulescu și Emil Rengle, sărut neașteptat la Asia Express

În tot acest timp, Emil Rengle și Alejandro s-au oprit din joc și au așteptat că Raluca Bădulescu să își revină pentru a relua jocul. După ce și-a adunat toate forțele si resursele interioare, diva a revenit pe traseu și, surprinzător, a reușit termine proba pe primul loc. În cele din urmă, vedeta și Florin Stamina au câștigat jocul pentru amuletă.

„Deci, ca o panseluță tâmpă m-a luat amețeala, mi s-a făcut rău. Eu nu mai puteam să mai țip. Nu mai pot. Cine se uită de acasă să nu își imagineze că fac la mișto chestiile astea, dar era și cald, nici nu mănânc, trebuia să țip să acopăr și lumea care era pe margine. Am amețit.

Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla îl mâncam să pot să termin proba asta cu bine. Cum să nu fiu în stare să dau indicațiile alea?”, a spus Raluca Bădulescu, la Asia Express.

După terminarea probei, Raluca Bădulescu a simțit nevoia să îl sărute pe gură pe Emil Rengle, sărut care a fost imortalizat de echipa de la Asia Expresss. Emil Rengle nu a stat mult pe gânduri și a distribuit fotografie în care apare sărutându-se cu Raluca Bădulescu, iar în dreptul imaginii și-a exprimat încântarea pentru modul emoționant în care s-a terminat proba pentru amuletă.

”Proba de astăzi a fost un threesome (n.r trio) emoționant”, a scris Emil Rengle pe o rețea de socializare.

Comentariile la postare nu au întârziat să apară. Utilizatorii s-au amuzat copios. Tensiunea a fost la cote maxime, iar adrenalina s-a simțit dincolo de micile ecrane.

”E tare zăpăcită Raluca. E grozavă, e pe show și îmi place tare mult. E foarte sinceră și de asta o ador.”

”Wow! S-a terminat proba.. Raluca, voi încă vă iubiți… am plâns cu tine, Regina absolută.”

”Cele mai mișto două echipe din acest sezon. Cei mai reali oameni, cei mai frumoși. Vă iubesc!”

”Wow! Nu se poate așa ceva.”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

 

