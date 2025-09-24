Cum arăta Raluca Bădulescu în tinerețe. Fără perucă, fără „figuri” și cu un look complet diferit. Concurenta Asia Express era cu totul alt om

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai cunoscute și iubite vedete de la noi. Ea a reușit să se facă remarcată prin comportamentul ei care le aduce zâmbete pe buze oamenilor, dar și prin schimbarea radicală prin care a trecut. Cu toate astea, puțini sunt cei care știu cum arăta în copilărie. Nu o să îți vină să crezi!

Lupta pe care aceasta a dus-o cu kilogramele este binecunoscută de public. Cu toate astea, înainte să ia mult în greutate, Raluca Bădulescu a fost mai slabă decât este acum. Fără perucă și haine extravagante, vedeta era cu totul alt om în copilărie.

Cum arăta Raluca Bădulescu în tinerețe

Slăbirea a fost spectaculoasă, dar nu lipsită de sacrificii. Chiar dacă a renunțat la mesele copioase, Raluca nu s-a transformat într-o fanatică a dietelor. A continuat să mănânce fast-food, dulciuri și paste, dar doar câteva înghițituri.

„Covrigii sunt la locul lor, dulciurile la locul lor, în continuare mănânc ciocolată, în loc să mănânc mâncare. Nu am mai slăbit, nu m-am mai îngrășat. Vreau să rămân așa, Doamne Ajută! (…) De când am făcut acea operație de micșorare a stomacului, că mă străduiesc să mănânc mereu porții mici. Niciodată să nu mă așez la masă, niciodată să fiu sătulă. Uneori mi-e atât de foame și aș vrea să mănânc puțin mai mult, dar mă abțin și peste 2-3 ore revin la mâncarea respectivă. Porții mici de câteva ori pe zi”, a dezvăluit ea pentru CIAO.

După cum vă spuneam, Raluca Bădulescu a trecut prin multe schimbări radicale de-a lungul vieții ei. Ei bine, mulți știu cum arăta înainte de slăbirea spectaculoasă, dar Raluca, fetița de 10 ani nu este atât de cunoscută publicului. Dacă în urmă cu mai bine de un deceniu cântărea 120 de kilograme, în copilărie vedeta era cu totul alt om. Cu părul scurt și brunet, trasă prin inel, Raluca Bădulescu nu avea nicio legătură cu femeia de astăzi.

