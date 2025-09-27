Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu

Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a intrat în aventura „Asia Express” cu mult curaj și determinare. Deși nu se bucură de aceeași notorietate ca fosta lui parteneră, el și-a negociat separat contractul cu Antena 1 și a fost plătit corespunzător statutului său.

Pe 24 septembrie 2025, în ediția difuzată miercuri seara, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au părăsit competiția. Cei doi s-au luptat în cursa pentru ultima șansă, unde au concurat împotriva echipelor formate din Alina Pușcău – Cristina Postu și Joseph – Anda Adam.

Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1

Potrivit surselor CANCAN.RO, Florin Stamin a încasat 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe „Drumul Eroilor”. Cum a rezistat trei săptămâni în competiție, suma totală a ajuns la 3.000 de euro. La acest câștig se mai adaugă și 500 de euro, partea lui dintr-o amuletă în valoare de 1.000 de euro, obținută împreună cu Raluca.

Prin comparație, Raluca Bădulescu a fost mult mai bine remunerată. Antena 1 i-a oferit 2.500 de euro pe săptămână, iar pentru cele trei săptămâni petrecute în show, suma s-a ridicat la 7.500 de euro.

Contractele de la „Asia Express” sunt individuale și diferă în funcție de notorietatea fiecărui concurent. Astfel, dacă Raluca a primit o sumă mai mare datorită popularității și potențialului de audiență, Florin a avut un onorariu mai modest. Totuși, ca echipă, cei doi au acumulat împreună 11.000 de euro, înainte să fie eliminați în ediția difuzată pe 24 septembrie 2025.

Deși au părăsit competiția, cuplul a fost apreciat de telespectatori pentru dinamica lor și pentru felul în care au făcut față probelor dificile. Chiar și în ultima lor zi în Filipine, Florin și Raluca au pornit primii în cursă, după ce au câștigat o amuletă importantă, însă ghinionul i-a făcut să ajungă ultimii la Irina Fodor.

