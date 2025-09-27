Acasă » Știri » Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu

Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu

De: Denisa Iordache 27/09/2025 | 15:08
Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu
Raluca Bădulescu și fostul soț la Asia Express/ Sursa: Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a intrat în aventura „Asia Express” cu mult curaj și determinare. Deși nu se bucură de aceeași notorietate ca fosta lui parteneră, el și-a negociat separat contractul cu Antena 1 și a fost plătit corespunzător statutului său.

Pe 24 septembrie 2025, în ediția difuzată miercuri seara, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au părăsit competiția. Cei doi s-au luptat în cursa pentru ultima șansă, unde au concurat împotriva echipelor formate din Alina Pușcău – Cristina Postu și Joseph – Anda Adam.

Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1

Potrivit surselor CANCAN.RO, Florin Stamin a încasat 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe „Drumul Eroilor”. Cum a rezistat trei săptămâni în competiție, suma totală a ajuns la 3.000 de euro. La acest câștig se mai adaugă și 500 de euro, partea lui dintr-o amuletă în valoare de 1.000 de euro, obținută împreună cu Raluca.

Prin comparație, Raluca Bădulescu a fost mult mai bine remunerată. Antena 1 i-a oferit 2.500 de euro pe săptămână, iar pentru cele trei săptămâni petrecute în show, suma s-a ridicat la 7.500 de euro.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Contractele de la „Asia Express” sunt individuale și diferă în funcție de notorietatea fiecărui concurent. Astfel, dacă Raluca a primit o sumă mai mare datorită popularității și potențialului de audiență, Florin a avut un onorariu mai modest. Totuși, ca echipă, cei doi au acumulat împreună 11.000 de euro, înainte să fie eliminați în ediția difuzată pe 24 septembrie 2025.

Deși au părăsit competiția, cuplul a fost apreciat de telespectatori pentru dinamica lor și pentru felul în care au făcut față probelor dificile. Chiar și în ultima lor zi în Filipine, Florin și Raluca au pornit primii în cursă, după ce au câștigat o amuletă importantă, însă ghinionul i-a făcut să ajungă ultimii la Irina Fodor.

CITEȘTE ȘI:

Legătura NEȘTIUTĂ dintre Raluca Bădulescu și Adrian Minune. Dezvăluirea făcută de vedetă, înainte de Cursa pentru ultima șansă la Asia Express 2025

Raluca Bădulescu, primele declarații după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025: ”Ce să le iei de acolo?”

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Știri
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Știri
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea...
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce...
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
evz.ro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
Gandul.ro
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Gheorghe Turda rupe tăcerea:
radioimpuls.ro
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit...
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
Fanatik.ro
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care...
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring
Fanatik.ro
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că ...
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre ...
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă ...
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
Vezi toate știrile
×