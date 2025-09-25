Raluca Bădulescu, primele declarații după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025: ”Ce să le iei de acolo?”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au părăsit competiția Asia Express, după ce au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cei doi nu au reușit să găsească transport la timp, lucru care le-a îngreunat parcursul și le-a adus eliminarea. „Regina Regească” a făcut mai multe declarații cu privire la experiența din Filipine.

Pe tot parcursul aventurii, Raluca Bădulescu și Florin Stamina au încercat să depășească condițiile dificile din Filipine, unde căldura și lipsa resurselor le-au testat rezistența. Situația a fost și mai complicată pentru vedetă, care s-a confruntat în ultimele zile cu mai multe probleme de sănătate.

Raluca Bădulescu a explicat că are obiceiul de a mânca foarte puțin și că, pe parcursul experienței, a supraviețuit mai mult pe o dietă simplă, bazată în principal pe orez. Bugetul zilnic redus îi permitea doar să cumpere câteva pachete de biscuiți de la chioșc, cu care s-a alimentat în timpul curselor.

Cei doi au lăudat bunătatea oamenilor din zonă, considerând că în România reacțiile ar fi fost extrem de diferite.

„Problema este că eu nu mănânc în general. Eu am trăit acolo cu orez și într-o zi m-a păcălit Florin să gust din porc, știi ce bun e? Am văzut că toată lumea mănâncă. Eu mănânc foarte puține lucruri. Dar din dolarul acela pe care îl aveam pe zi puteam să îmi cumpăr 3-4 pachete de biscuiți de la chioșc. Când ne-am învățat să cerem, era un localnic care avea un chioșc îi rugam frumos, îi ceream ceva. Nu cred că am pus mâna fără să le cer. Ce să le iei de acolo? Oamenii îți dau, sunt foarte omenoși. Cum să vină cineva la tine acasă să doarmă la tine, eu chem poliția. Poate vine unul, dar doi care să-ți ceara să doarmă la tine? I-aș da cu piciorul în cap”, a povestit Raluca Bădulescu la Xtra Night Show.

Raluca Bădulescu, incident cu o influenceriță

Raluca e povestit și o întâmplare neprevăzută. A observat o maşină şi a crezut iniţial că este liberă, dar tânăra care se afla în ea a spus că merge la un eveniment, astfel că nu ar avea timp pentru cursa lor. Ea a numit-o influenceriţă și a avut o atitudine uşor superioară şi ca fiind îmbrăcată neîngrijit. Vedeta se simţea umilită şi furioasă din cauza felului în care aceasta i-a privit; spune că, dacă n-ar fi ezitat, ar fi reacţionat fizic, ilustrându-şi frustrarea printr-un scenariu în care ar fi tras-o pe stradă.

„Am văzut o mașină și am zis că e doar șoferul și e mașina liberă. Și aia era așa suferind de ea și a zis că se duce la un eveniment. Unde te duci? Plastic obosit, care era îmbrăcat și ea se uita așa un pic de sus, așa, adică noi eram puțin inferiori la această influenceriță nebună care se ducea la un eveniment. Două haine pârâte… Îți jur dacă nu m-aș târșâit cu ea pe stradă. Îți jur că aș fi luată de coc, așa, de două ori, și aș fi tărăt-o uite așa, să turnosesc acolo în mijloc”, a mai povestit Raluca Bădulescu.

Câte kilograme are Raluca Bădulescu acum, după Asia Express 2025. Cum arăta când avea 121 kg