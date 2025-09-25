Câte kilograme are Raluca Bădulescu acum, după Asia Express 2025. Cum arăta când avea 121 kg

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai iubite prezențe din emisiunea Asia Express 2025. Vedeta a captivat publicul cu umor ei caracteristic și a reușit să țină fanii lipiți de ecrane. Ei bine, această aventură în care a pornit s-a resimțit asupra ei nu doar psihic, cât și fizic. Câte kilograme a slăbit în timpul competiției?

Înainte să plece în aventura Asia Express 2025, cântărea doar 52 de kilograme. Iar după competiția plină de adrenalină, trasee epuizante și stres continuu, vedeta a mai dat jos încă două kilograme. Acum, cântarul îi arată 50 kg, semn că experiența i-a pus la încercare nu doar rezistența psihică, ci și pe cea fizică.

Raluca Bădulescu a trecut prin foarte multe schimbări

Raluca Bădulescu e, fără dubiu, una dintre vedetele care au reușit să impresioneze prin transformarea lor spectaculoasă. Dacă acum defilează cu o siluetă de invidiat, puțini își mai amintesc de perioada în care cântărea 121 de kilograme și își ascundea formele în ținute largi și accesorii supradimensionate. Operația de micșorare a stomacului, făcută în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost momentul de cotitură care i-a schimbat viața definitiv.

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave”, a povestit vedeta în urmă cu câțiva ani.

Chiar dacă drumul ei către silueta actuală a fost lung și presărat cu sacrificii, Raluca nu s-a transformat niciodată într-o fanatică a dietelor. Ea a recunoscut mereu că își permite să guste din fast-food, paste sau dulciuri, doar că în cantități mici. Secretul? Echilibrul și măsura.

Publicul o iubește pentru energia și personalitatea ei efervescentă, dar și pentru felul în care a reușit să-și reinventeze viața. De la 121 la 50 de kilograme, povestea Ralucăi Bădulescu rămâne una dintre cele mai spectaculoase transformări din showbiz-ul românesc.

