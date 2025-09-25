Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au părăsit competiția Asia Express 2025. Mulți dintre fanii emisiunii de la Antena 1 s-au arătat nemulțumiți de plecarea celor doi, ținând cont că vedeta și fostul ei soț au reușit să cucerească publicul prin felul lor de a fi. Află, în articol, motivul pentru care cei doi concurenți au fost eliminați din cadrul show-ului!

În ediția de miercuri seara, 24 septembrie 2025, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au fost eliminați de la Asia Express. Cei doi au participat la cursa pentru ultima șansă alături de echipele Alina Pușcău – Cristina Postu și Joseph – Anda Adam.

De ce au fost eliminați Raluca Bădulescu și Florin Stamin de la Asia Express

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați în ediția de miercuri seara, 24 septembrie 2025. Ultima zi în Filipine nu a fost deloc ușoară pentru ei. Cei doi au plecat primii în cursă pentru că au câștigat o amuletă importantă, însă au avut parte de ghinion pe parcursul probelor.

Vedeta și fostul ei soț au ajuns ultimii la Irina Fodor, iar medalia a fost roșie. Alături de ei, la cursa pentru ultima șansă, au mai participat Anda Adam și Joseph, care s-au clasat pe primul, urmați de Alina Pușcău și Cristina Postu.

Mai mult decât atât, există un motiv în spatele eliminării despre care nu s-a vorbit în cadrul emisiunii. Raluca Bădulescu s-a confruntat cu probleme de sănătate. Așadar, nu a fost la capacitate maximă atunci când a concurat la cursa pentru ultima șansă.

În urmă cu doar câteva luni, CANCAN.RO a dezvăluit că vedeta ar fi leșinat de mai multe ori în timpul filmărilor, iar medicii au intervenit imediat cu perfuzii. De asemenea, în contextul unei analize a ținutelor vestimentare făcută de ea, Raluca Bădulescu a mărturisit că nu vede și nu aude bine.

„Toată lumea a luat niște note foarte bune, pentru că eu nu am văzut foarte bine în ecran. Nu pentru că aș fi chioară, mă rog, nu bat foarte bine la distanță, nici cu urechea stângă nu văd foarte bine, dar nu are importanță”, a spus Raluca Bădulescu în mediul online.

„Nu credeam să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici”

La începutul emisiunii, Raluca Bădulescu s-a arătat nemulțumită de condițiile cărora trebuia să le facă față. Totuși, spiritul competiției a prins-o și s-a bucurat de o experiență unică. După eliminare, vedeta a dezvăluit că și-a depășit foarte multe temeri.

„Nu credeam vreodată, dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție, să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi”, a spus Raluca Bădulescu la testimonial, în cadrul emisiunii de la Antena 1.

