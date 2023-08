Cum îi făcea Andreea Berecleanu rost de pacienți Mihaelei Bilic, înainte să i-l „sufle” pe iubitul doctor. Imaginea care a dat-o de gol pe prezentatoarea de știri

Andreea Berecleanu și Constantin Stan sunt împreună de 11 ani, și, de curând, au împlinit 6 ani de căsnicie. Puțini sunt cei care știu faptul că vedeta de la Prima TV a fost bună prietenă cu fosta parteneră a actualului soț. Știrista o vizita pe Mihaela Bilic în timpul relației acesteia cu medicul estetician, ba chiar colaborau.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit în luna octombrie a anului 2016, dar înainte de începerea acestei relații, prezentatoarea de televiziune a fost căsătorită timp de 15 ani cu Andrei Zaharescu, cu care are doi copii, Eva și Petru.

CITEȘTE ȘI: CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ANDREI ZAHARESCU, LA 10 ANI DE LA DIVORȚUL DE ANDREEA BERECLEANU. FOSTUL PREZENTATOR DE LA ANTENA 1 A CÂȘTIGAT PROCESUL

Și celebrul chirurg estetician a avut o relație lungă, până să o cunoască pe Andreea. Medicul Constantin Stan s-a iubit cu Mihaela Bilic timp de 13 ani. Într-un interviu acordat în anul 2014, Mihaela Bilic dezvăluia care au fost motivele separării.

„Cred că fiecare dintre noi a evoluat. El, dacă vrei, a ajuns la apogeul, la maximul carierei lui.

Eu l-am sprijinit foarte mult și apoi am tras concluzia că am ajuns într-un impas în relație, poate criza femeii de 40 de ani, și aveam o ușoară senzație de neîmplinire. Am considerat că am nevoie de mult mai mult timp și de lucruri care să nu mă distragă în exterior, astfel încât să găsesc răspunsul la întrebările mele personale. De la carieră și până la ce anume mă face pe mine fericită”, a povestit Mihaela Bilic pentru Ciao!

Ce spunea Andreea Berecleanu despre fosta parteneră a soțului ei

Pe vremea când medicul nutriționist Mihaela Bilic era într-o relație cu Constantin Stan, Andreea Berecleanu mergea în casa în care cei doi locuiau, la Bacău. Vedeta TV spunea, în 2011, că este foarte bună prietenă cu Mihaela Bilic. Mai mult, într-una dintre cărțile scrise de aceasta, știrista de la Prima TV a oferit o recenzie amplă despre colaborarea lor.

La vremea respectivă, Andreea Berecleanu era pacienta Mihaelei.

„Dacă ai nevoie de nutriționist, mergi la Mihaela Bilic! Dacă ai nevoie de un prieten, mergi tot la Mihaela! Ochii jucăuși de copil m-au întâmpinat cu prietenie îndată ce i-am călcat pragul casei. Oare cum pot acești ochi să știe atâta carte? Ajungi la Mihaela și te așezi ca pe arcuri pe un scaun în așteptarea unui program drastic de schimbare a apucăturilor alimentare de-o viață sau de-o vreme, dar te relaxezi în primul minut de conversație. De la Mihaela pleci cu stomacul gol, dar cu mintea plină de informații cât pentru o viață. Sper ca această carte pe care o citiți să vă facă să vă simțiți exact ca la ea acasă. Casa este cabinetul ei și sufletul, profesia!”, spunea Andreea Berecleanu despre fosta parteneră a soțului ei.