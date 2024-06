Cu ce se ocupă Vero Căliman, după ce a părăsit Gașca Zurli. Dezvăluiri în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene: „Cu frica de mână îi dau înainte!”

Vero Căliman a abordat o multitudine de subiecte de natură personală, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene. Fosta „fetiță Zurli”, apreciată pentru muncă și blândețea pe care o transmite celor mici, a vorbit despre viața profesională! Cum s-a schimbat totul în jurul ei, după ce a părăsit Gașca Zurli? Se ocupă de noi proiecte, iar printre beneficiari se numără chiar copiii! Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 1 iunie 2024!

În luna martie a acestui an, Vero Căliman avea să facă o dezvăluire ce ține de natura profesională. Tânăra a ales să părăsească Gașca Zurli, după mai bine de un deceniu! Fosta „fetiță Zurli”, personajul pe care îl interpreta în grupul înființat de Mirela Retegan, a ales să se dedice altor proiecte. A explicat, pe larg, cu ce se ocupă acum, la câteva luni de când își anunțase plecarea din „gașcă”.

După ce a părăsit Gașca Zurli, tânăra s-a canalizat asupra altor proiecte. A mărturisit, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, că se implică activ în anumite proiecte, beneficiarii fiind cei mici!

Mai fac mult alte lucruri pe lângă asta. Am început să țin cursuri de teatru și în București. Acolo ei încearcă acest concept despre care am auzit cu toții, dezvoltare emoțională prin teatru, și este un concept în care eu cred foarte tare”, a spus Vero Căliman, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene .

„În primul rând, nu mă așteptam să primesc genul ăsta de atenție, în urma deciziei pe care am luat-o. Nu îmi dădeam seama, nu am conștientizat. Altfel, mă bucur de toate proiectele care vin spre mine. Încerc să-mi găsesc energie și credința că pot. Încerc să mă încurajez, cu frica de mână îi dau înainte.

Vero Căliman a atins și un subiect sensibil, și anume moartea tatălui său. Fosta „fetiță Zurli” a trecut printr-o adevărată dramă în copilărie, fiind nevoită să renunțe la gimnastică.

„A fost extrem de dureros. Evident că de aia a trebuit să renunț la gimnastică. Este una dintre cele mai dureroase amintiri din copilăria mea. Îmi amintesc că a sunat mama și a zis gata, de săptămâna viitoare te întorci acasă, vin să te iau. Și am făcut o criză de plâns, încât doamnele îngrijitoare nu m-au mai trimis în cameră, ci m-au lăsat în seara aia să dorm cu ele, în spațiul lor de serviciu. Foarte dureros. Și după ce m-am întors la Roman, am refuzat să mai fac gimnastică, de tot. Adică efectiv nu am mai vrut să fac nimic. Nu am mai vrut pentru că știam că n-aș mai fi putut să mă duc în continuare”, a spus Vero Căliman.