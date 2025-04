Decizia luată de Valentina Pelinel după ce i-a îndeplinit visul lui Cristi Borcea: “Cred că e suficient!”

Valentina Pelinel a simțit că ticăie ceasul biologic după 30 de ani, când, de altfel, a experimentat, pentru prima dată, maternitatea. La 3 ani de la nașterea lui Milan, Cristi Borcea și-a dorit o fată care să-i semenea Valentinei, dar care să aibă ochii lui albaști. Valentina Pelinel a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre viața alături de 3 copii, recunoscând că nu e pregătită pentru momentul în care se vor face mari și își vor lua zborul din casa părintească, urmându-și cursul vieții. După completarea familiei cu gemenele Indira și Rania, fostul model a considerat că sunt sificienți moștenitori, luând în considerare și cei 6 copii ai afaceristului din mariajele anterioare.

Valentina Pelinel i-a îndeplinit soțul ei visul de a avea o fată care să semene cu ea, dar să aibă ochii lui albaștri. Și cu Indira la pachet a venit și sora ei, geamănă, Rania. De altfel Borcea o numește pe Indira Valentina mică, copila fiind copia lui Pelinel, inclusiv la capitolul sensibilitate.

Valentina Pelinel: “N-am avut încotro decât să mă întăresc. Și uite că a fost o lecție bună”

CANCAN.RO: Care dintre copii este mai șantajist?

Valentina Palinel: Cred că Rania și Milan sunt mai șmecheriți să zic așa. Indira e genul ăla de copilă blândă și sensibilă.

CANCAN.RO: Tu când ai reușit să scap de această sensibilitate, să nu te mai afecteze lucrurile din jur?

Valentina Pelinel: Și eu eram un copil sensibil și plângeam. Dar știi, viața te întărește, n-ai încotro. Când a trebuit să plec în America singurică și să mă lovesc de atâtea și atâtea, n-am avut încotro decât să mă întăresc. Și uite că a fost o lecție bună.

Valentina Pelinel: “Mi-e greu să mă gândesc la asta acum”

CANCAN.RO: Ai putea să faci față situației dacă vor alege copiii să studieze în afară?

Valentina Pelinel: Sper să fac față. Dar sunt atât de atașată de ei…nici nu mă pot gândi la ideea că vor pleca de lângă mine. După mine, dacă s-ar putea să-i țin lângă mine toată viața lor, i-aș ține. (n.r. râde). Cristi mai râde de mine: “Dar ce o să faci când îți pleacă băiatul?” Nu pleacă nimeni! Îți dai seama că, la un moment dat, trebuie să le dai libertatea să-și trăiască viața, că și noi am plecat, nu? Dar mi-e greu să mă gândesc la asta acum.

CANCAN.RO: Rolul de mamă te prinde foarte bine. Când ți-ai dorit de fapt copii?

Valentina Pelinel: Aveam undeva la 33 de ani când am simțit că trebuie să am măcar un copil și a venit Milan. Apoi mi-am mai dorit copii și au venit fetițele. N-am avut niciodată preferințe. Să fie fată, să fie băiat. Cristi într-adevăr, după ce l-am avut pe Milan, și-a dorit o fată, că a zis că vrea să aibă o Valentina mică. Dar au venit două! Are o Indira mică, îi zice Valentina mică. A venit și Rania.

CANCAN.RO: Indira e copia ta.

Valentina Pelinel: El a zis: “Să fie așa ca tine, dar să aibă ochii mei albaștri”. Ți-a ieșit treaba! Exact cum ai zis, așa s-a întâmplat. Cineva de Sus a potrivit lucrurile perfect.

Valentina Pelinel: „Ne-am oprit la momentul oportun, mai ales că ei mai au 6 frați și cred că suntem destui”

CANCAN.RO: De cât timp erați împreună când ți-ai dat seama că el e bărbatul potrivit să devină tatăl copiilor tăi?

Valentina Pelinel: Simți exact când te uiți în ochii unui bărbat dacă vrei să fie tatăl copiilor tăi, cum probabil și invers se aplică, nu?

CANCAN.RO: Ți-ai mai dorit alt copil ulterior?

Valentina Pelinel: Nu, cred că e suficient, mai ales că odată ce îi ai în casă și vezi cum decurge viața cu trei copii îți dai seama că toți au nevoie de tine și trebuie să te împarți cumva, să le acorzi iubire și atenție. Și cred că ne-am oprit la momentul oportun, mai ales că ei mai au șase frați și cred că suntem destui. Am și eu 44 de ani deja, adică trebuie să ne gândim și la asta, nu?

CANCAN.RO: Nu îți arăți vârsta.

Valentina Pelinel: Sper să nu mi-o arăt, dar e acolo.

Valentina Pelinel: „Eu oricum sunt optimistă și găsesc ceva bun în orice”

CANCAN.RO: A existat vreun prag psihologic când ai schimbat prefixul?

Valentina Pelinel: Să știi că n-am chestii de genul ăsta. Eu postez mare câți ani am făcut. Cred că trebuie să fim mândri de vârsta noastră pentru că, uite, cu fiecare an ar trebui să mulțumim că suntem aici și că ne e bine, că suntem sănătoși. De fapt trebui să mulțumim pentru tot ce e în jurul nostru, să vedem partea bună a lucrurilor. Eu oricum sunt optimistă și găsesc ceva bun în orice. E evoluția omului, înaintăm în vârstă, copiii cresc apoi e momentul lor să facă ce făceam noi la vârsta lor și te bucuri de aceleași lucruri prin ei.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, ai ținut vreodată un jurnal să revezi etapele importante care ți-au schimbat viața?

Valentina Pelinel: N-am ținut un jurnal. Am același caiețel vechi de când era mică, mică, înainte să devin model, când doar visam să fiu manechin. Și am un caiețel cu chestii de decupate din ziare și lipite acolo cu marile modele de la vremea aceea, generația de aur, Claudia Schiffer, Naomi Campbell.

În schimb, agenda e sfântă, deci totul notez în agendă. Notez la propriu, nu notez în telefon. Îmi place să scriu, tai, iar scriu, iar șterg, iar le rearanjez.

