Adevărul despre Roxana Nemeș de la Survivor All Stars. Motivul rușinos pentru care a fost părăsită de Radu Groza

Motivul rușinos pentru care Roxana Nemeș și Radu Groza și-au spus adio. Faimoasa de la Survivor All Stars 2024 a fost părăsită de impresar în 2015, după o relație de șase ani.

Roxana Nemeș și impresarul Radu Groza au trăit una dintre cele mai frumoase povești de iubire. Cu toate că nimeni nu credea că aceștia se vor despărți vreodată, după 6 ani de relați s-a produs inevitabilul. Cei doi și-au spus adio în anul 2015, iar la baza rupturii dintre ei ar fi fost infidelitatea.

Citește și: ROXANA NEMEȘ, DEZVĂLUIRI DESPRE ÎNTOARCEREA LA SURVIVOR 2024! DE CE A ACCEPTAT, DIN NOU, PROVOCAREA DE LA PRO TV: „AM O RELAȚIE CU…”

Radu Groza este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți impresari din România. Între anii 2009 și 2015, acesta a format un cuplu cu faimoasa de la Survivor All Stars. De-a lungul relației, impresarul s-a concentrat strict în promovarea iubitei sale. După despărțirea care a lovit ca un trăsnet showbiz-ul românesc, s-a vorbit mult despre bani. Se pare că blondina l-a înșelat pe Radu Groza, motiv pentru care au ales să meargă pe drumuri separate.

Impresarul a suferit mult din cauza relației cu Roxana Nemeș. Acesta nu s-a așteptat nici măcar un minut ca blondina să-i fie infidelă. După ce a aflat că l-a „tradus” cu un alt bărbat, Groza și-a strâns lucrurile din casa în care locuia cu Roxana și s-a mutat într-un hotel.

„Mi-a fost foarte greu să iau decizia de a ne despărți, dar trebuia. La fel de greu mi-a fost să îmi revin în urma șocului. Stăteam acasă – mă rog, la hotel, acolo unde m-am mutat după despărțire – și îmi spuneam că nu pot să îmi revin. Da, recunosc, am plâns după ea, dar am fost pus în situația de a nu putea să accept. Îi și spusesem că dacă e ceva ce nu pot să accept, nu pot să accept infidelitatea. Culmea, după ce m-am despărțit, mai mulți cunoscuți de-ai noștri au început să îmi spună ce știau și mi-au recunoscut că le-a fost rușine să îmi spună înainte de a afla eu că are un alt bărbat. Știu despre cine e vorba, dar nu îi voi face public numele, nu vreau să îi creez probleme, mai ales că ei încearcă să fie foarte discreți”, a declarat Radu Groza după despărțirea de Roxana Nemeș, potrivit national.ro.