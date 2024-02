Roxana Nemeș și soțul ei, despărțiți timp de un an! Concurenta de la Survivor All Stars a făcut dezvăluiri neștiute

Căsnicia Roxanei Nemeș (34 de ani) a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri. Concurenta de la Survivor All Stars a mărturisit motivul pentru care a decis să se despartă de soțul ei timp de un an.

După ce a recunoscut că și-a cerut iubitul în căsătorie de două ori, Roxana Nemeș și partenerul ei și-au oficializat relația în anul 2021. Până să ajungă soț și soție, îndrăgostiții au avut de trecut mai multe ”probe”. Recent, ”Faimoasa” de la Survivor All Stars 2024 a vorbit despre motivele din spatele despărțirii de actualul ei soț. Cei doi nu și-au vorbit timp de un an.

După ce și-a cerut iubitul în căsătorie de două ori, Roxana Nemeș și partenerul ei s-au despărțit. Au stat separați timp de un an, perioadă în care nu și-au vorbit deloc și au încercat să-și refacă viața sentimentală. Cântăreața a mărturisit că a suferit enorm în acea perioadă, însă a privit și partea bună a lucrurilor. A învățat lecții importante și și-a dat seama ceea ce își dorește de la un partener.

“Așa este! Dar nicio relație nu are cum să fie roz! Când e prea roz, ceva nu e bine. Părerea mea. E normal, până să te cunoști, până să știi exact ce vrei… să mai fie suișuri și coborâșuri. Nu a fost ușor! Am suferit cum nu am suferit niciodată, până atunci. Dar asta mi-a arătat că eu chiar îl iubesc pe omul ăsta. Și invers. Perioada în care am fost despărțiți ne-a adus niște lecții importante și ne-a făcut să înțelegem ce vrem și că ne vrem cu bune și rele. În acel an, m-am gândit la el în fiecare zi. Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam. Ne-am despărțit pentru că eram doi Berbeci, care nu lasă niciunul de la el. (zâmbește) Mama îmi zicea mereu: ‘Fii înțeleaptă, mamă!’ Greu am înțeles! Dar și când am zis: ‘Gata, îl iubesc pe omul ăsta și el e!’, am învățat și ne-am învățat reciproc cum să lase fiecare de la el.”, a declarat Roxana Nemeș pentru Viva.