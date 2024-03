Cristi Mitrea și Jorge, scandal de proporții în emisiunea lui Cătălin Măruță! Luptătorul MMA a pus tunurile pe artist: „Zero barat”

Un scandal monstru a izbucnit în emisiunea lui Cătălin Măruță. Proaspăt întors din Dominicană, Jorge a vorbit despre parcursul lui la Survivor All Stars, însă poveștile acestuia au fost oprite și disecate de Cristi Mitrea, care nu a avut milă. În cele din urmă, între cei doi a pornit un conflict de proporții, iar replici extrem de acide au fost aruncate.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre experiența de la Survivor, Jorge s-a lovit de criticile dure ale lui Cristi Mitrea. Luptătorul MMA nu a avut milă și l-a atacat dur pe Faimos. Jorge a încercat să țină pasul și să dea replica, iar în scurt timp un adevărat scandal a pornit.

După ce a părăsit Survivor All Stars din cauza unei accidentări, Jorge a fost luat la bani mărunți de Crist Mitrea. Luptătorul a așteptat ca Faimosul să intre în platou, iar din prima i-a servit o replică acidă.

Simțind pericolul și ironia lui Cristi Mitrea, Jorge s-a pus în gardă și a dat un răspuns pe măsură, încercând la rândul lui câteva ironii.

Faptul că l-ai prezentat acum pe Cristi Mitrea… eu am făcut față la șase deodată. (…) Doi la zero pentru soția mea, în discuțiile cu Mitrea. Au existat chestii care s-au întâmplat și n-au fost discutate niciodată. Acel RMN”, a spus Jorge.

„Hai, băiatul lui tata. Zi Mitrea. Nu am fost în vacanță, am fost la o competiție la care tu n-ai fost niciodată. Survivor All Stars a fost mult mai greu decât Survivorul normal. (…) Oamenii dispuși să aplice orice strategie să te destabilizeze și să te scoată din scenă. Mult mai greu sezonul ăsta din punct de vedere social.

Luptătorul a contracarat imediat: „Faptul că ai fost la RMN nu înseamnă că a fost grav”. Ei bine, replica acestuia l-a enervat teribil pe Jorge, care a exclamat: „Ești invidios, mă!”.

Însă, nici Jorge nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat imediat peste nas luptătorului de MMA, subliniind înfrângerea pe care acesta a suferit-o la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Dacă erai atât de bun, nu te bătea o fată la Sunt celebru. (…) Când m-am accidentat, nu eu am decis, a decis medicul. Am fost la investigații, a durat undeva la 12 zile interpretarea RMN-ului. Este ruptură de menisc, din nou. Am programat deja operația. Dar asta e, mi-am asumat de când am plecat. Nu regret absolut nimic.

Am dat tot. Toată lumea îmi sărea în cap, nu era decizia mea să stau pe bară. Oamenii erau dispuși să spună absolut orice să te pună într-o lumină proastă, să te denigreze. S-au auzit niște vorbe că eu sunt favorizat, că l-au adus aici și vor să stau până în finală”, a răspuns Jorge.