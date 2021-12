Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi fac anul următor 26 de ani de căsnicie. Împreună au trecut prin bune și rele, iar fiica lor le întregește familia de 11 ani.

Cei doi s-au cunoscut în cadrul unul spectacol pe care ea l-a prezentat, a povestit recent actrița pentru revista OK! Magazine.

„Da, aşa ne-am cunoscut. Şi aşa s-a înfiripat scânteia. Dar primul nostru spectacol de anvergură împreună a fost Chicago, aici la TNB. Atunci am şi avut un hop, pentru că erau propuşi 3 actori pentru personajul Billy Flynn: Bănică Jr., soţul meu şi Andrei Duban. Dar anul următor, Ştefan a început proiectul Dansez pentru tine, aşa că au avut nevoie urgent de Aurelian, însă nu mai avea timp să repete suficient, iar producătorul mi-a spus să repet eu cu el acasă. Şi numai aşa ne-am pregătit şi ne-am şi amuzat că era o scenă în care Roxie Hart îi striga lui Billy Flynn: „Să-mi dai înapoi cei 5.000 de dolari ai mei!“. Şi noi ne certam ca pe scenă. Iar la un moment dat am auzit paşii vecinilor pe palier… I-am zis soţului: „Tu-ţi dai seama că pe hol oamenii ne aud urlând unul la altul: «Să-mi dai cei 5.000 de dolari înapoi!». Ce-or crede, bieţii oameni?! Or să spună că ne spargem oalele-n cap“, a dezvăluit actrița.

Secretul unei căsnicii atât de lungi este asemănările și lucrurile în comun. Monica Davidescu a lămurit acest aspect.

„Eu nu-s pasionată de bucătărie, el nu-i pasionat de bucătărie. Am multe cunoştinţe care spun: «Am gătit aseară, am băut un vin cu soţul meu…». Zic: «Măi, în bucătărie eu nu mă pot relaxa. Nici să beau vin nu-mi place…». Ei, nouă ne place să descifrăm texte! Atunci de ce să nu facem asta, de ce să nu căutăm piese noi?! Şi în pandemie, când am stat foarte mult şi toate activităţile au fost întrerupte, chiar asta am făcut. Am şi repetat acasă, am făcut şi nişte filmări, soţul meu a făcut şi un videoclip.”, a mai spus vedeta.

Întrebată dacă și-a pus vreodată problema de un posibil divorț, Monica a dezvăluit:

„Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace. Şi apoi lucrurile se rezolvă de la sine. (…) Hopuri au existat, îţi dai seama că nu există persoană fără cusur. Dar nu am ajuns atât de departe încât să ne gândim la divorţ”.