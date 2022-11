Monica Davidescu, înlocuită de Aurelian Temișan pentru “băiețeală”: “Am ieșit din ecuație!”

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Nu doar în afara scenei, cât și în timpul reprezentațiilor artistice oferite publicului. Pe lângă proiectele la care cei doi muncesc cu prisosință, soții își fac timp pentru activități comune, doar că uneori preferințele nu sunt similiare. Când Monica Davidescu vrea film, portarul de la Naționala Artiștilor optează pentru fotbal. Acesta a fost ultimul motiv de contradicție dintre soții artiști, recunoaște Monica Davidescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Chiar dacă este extrem de ocupat cu jurizarea emisiunii „Te cunosc de undeva!”, între repetițiile de la teatru și cele pentru concerte, Aurelian Temișan își face timp și pentru el. Sau cel puțin așa se organizează artistul în perioada desfășurării Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, tunreu pe care îl urmărește cu interes. Prin urmare, vedeta nu vrea să audă de alte propuneri din partea soției, Monica Davidescu văzându-se nevoită să se conformeze.

( NU RATA: CUM S-AU CUNOSCUT AURELIAN TEMIȘAN ȘI MONICA DAVIDESCU. CEI DOI SUNT ÎMPREUNĂ DE 27 DE ANI )

„Fetița face parte din repetițiile noastre de multe ori…”

CANCAN.RO: Pe scenă ajută sau încurcă faptul că sunteți un cuplu?

Monica Davidescu: Ajută, pentru că muncim mult împreună și în preproducție, dar și după aceea. Ne sfătuim, aducem oameni lângă noi, ne sprijinim, căutăm împreună sponsori sau așteptăm proiectul celuilalt.

CANCAN.RO: Deci acasă repetați?

Monica Davidescu: O, enorm! Și fetița face parte din repetițiile noastre de multe ori, că ea ne ajută. Când e un personaj, când e celălalt…

CANCAN.RO: O să devină tot actriță, are aplecare către asta?

Monica Davidescu: Are doar 12 ani, o las pe ea să aleagă ce vrea să devină, ne ajută enorm, a prins fără să vrea foarte multe lucruri pe care alți actori le învață în primii ani de facultate. Dar o las pe ea să își aleagă meseria.

( CITEȘTE ȘI: RÂDE CIOB DE OALĂ SPARTĂ! AURELIAN TEMIȘAN, IRONII FINE LA ADRESA COLEGULUI DE “ȘLAGĂRE”: “MI-AM SCOS PERI ALBI MAI TÂRZIU DECÂT CĂTĂLIN CRIȘAN!” )

Monica Davidescu, despre relația cu soțul Temișan: „În perioada asta e un pic supărat pe mine!”

CANCAN.RO: Domnul Temi e la fel de jovial și acasă?

Monica Davidescu: Mai puțin când se uită la meciuri. În perioada asta e un pic supărat pe mine, pentru că noi având aceste două producții mari și concertul lui, care a fost un mare succes și avanpremiera „O noapte furtunoasă” au necesitat foarte multe ore de pregătire, au necesitat foarte multe ore de repetiții pe care le făceam de multe ori după ce venea el de la filmările de la „Te cunosc de undeva!”, ceea ce însemna că am repetat și până la ora 3 noaptea.

Evident că nu mai avea când să vadă meciuri și într-una din zilele trecute, când mai aveam două zile înainte de premieră sau chiar o zi, am ajuns acasă mai devreme și zic «Hai să ne relaxăm văzând un film pe Netflix!». Și el a zis «Sigur, de la ora 9 facem acest lucru și filmul se numește Germania – Spania!». Am ieșit din ecuație și am văzut singură alt film!

( ACCESEAZĂ ȘI: CARE ESTE SECRETUL CĂSNICIEI LUI AURELIAN TEMIȘAN ȘI A MONICĂI DAVIDESCU! CEI DOI SUNT ÎMPREUNĂ DE MAI BINE DE 20 DE ANI. „NOI NE-AM GRĂBIT ÎNCET” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.