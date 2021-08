Care este secretul căsniciei lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu! Cei doi sunt împreună de mai bine de 20 de ani. „Noi ne-am grăbit încet”

Aurelian Temișan și Monica Davidescu par să dețină secretul relației perfecte. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 26 de ani și formează unul dintre cele mai solid cupluri din peisajul monden. Cei doi au vorbit despre relația lor și despre felul în care au decurs lucrurile.

Se pare că rețeta succesului la cei doi a fost faptul că au luat lucrurile pe rând și încet. Aceștia și-au dat timp să se cunoască și să afle totul unul despre altul până au făcut pasul cel mare.

„Noi ne-am grăbit încet. Sau nu ne-am grăbit deloc. Nu ştiu de ce am ales calea asta. Foarte probabil că aşa am simţit amândoi. Ne-am cunoscut în ianuarie 1995, cu ocazia unui spectacol la care luam parte şi care era prezentat chiar de viitoarea mea soţie.

Apoi, ne-am logodit în 2000. Iar nunta am făcut-o în 2006, pe 3 iunie, la Palatul Snagov. Chiar de ziua mea. Ne-am testat aşadar îndelung. Dar am făcut o treabă bună!”, a declarat Aurelian Temișan, potrivit impact.ro.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu, relația perfectă

De-a lungul timpului, Aurelian Temișan și Monica Davidescu au trecut prin tot felul de întâmplări și situații, însă în fiecare moment au fost alături unul de altul. Au împărțit atât greutățile, cât și momentele fericite, iar după ani de zile de căsnicie, dragostea este ca la început.

„Au fost ani buni, frumoşi, intenşi, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reuşite, ani în doi, după care ani în trei. Dar în aproape toţi anii cu animăluţe în casă, ani în care am asistat la naşteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat şi am fost aplaudaţi. Dar cel mai important e ca am fost sănătoşi şi că am fost şi suntem împreună. Să tot fim!”, a mai spus Aurelian Temișan.

