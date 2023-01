“Te cunosc de undeva!” a câștigat, dar o singură echipă l-a impresionat: “Cântă de îți pică părul din nas!” + Adevărul despre jurizare

Emilian Nechifor a ieșit biruitor din „show-ul transformărilor” de la Antena 1, unde a avut de înfruntat nume grele din industria muzicală. „Juniorii” WRS și Emilian s-au impus în topul preferințelor juriului, dar au câștigat și simpatia publicului, care i-a susținut mai toată competiția, aspect vizibil în comentariile de pe internet. Acum, după ce „Te cunosc de undeva!” s-a terminat, Emilian a tras linie, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO!

Se pare că artistul își menține pozitivitatea și în afara concursului, pentru că vorbește doar de bine despre colegii de breaslă. Chiar dacă l-au intimidat la început, Emi și Cuza rămân favoriții lui Emilian Nechifor, însă cel care l-a câștigat din punct de vedere al calităților vocale este nimeni altul decât Liviu Teodorescu. La nivel de jurizare, cântărețul îl menționează pe Aurelian Temișan ca fiind poate cel mai aspru la acordarea notelor.

Emilian Nechifor, despre „coechipieratul” cu WRS: „ Ne-am mai ciondănit!”

CANCAN.RO: Cum s-a întâmplat minunea cu „Te cunosc de undeva!”?

Emilian Nechifor: Că am participat sau că am câștigat?

CANCAN.RO: Prima dată că ați participat și după că ați câștigat!

Emilian Nechifor: Faptul că am participat, am manifestat, de foarte mulți ani am manifestat treaba asta și am zis «băi, îmi doresc foarte mult la emisiunea asta, pentru că e foarte tare, mi se pare o experiență din care înveți foarte mult».

Era o experiență pentru mine excelentă, s-a întâmplat, mă bucur că s-a întâmplat alături de WRS, pentru că am făcut o echipă super tare cu el, chiar dacă ne-am mai ciondănit din când în când. Ne-am legat foarte bine, ne-am sudat, ne-am împrietenit și fiecare și-a adus aportul lui.

Emilian dezvăluie ce concurenți l-au lăsat mască la „Te cunosc de undeva!”: „M-au spart, eu nu credeam că ăștia cântă așa!”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dificilă echipă?

Emilian Nechifor: Au fost multe echipe bune, pe mine m-au impresionat super mult Emi și Cuza. Încă din sezonul trecut au reușit să facă niște personaje de m-au spart, eu nu credeam că ăștia cântă așa. Sunt nebuni, sunt wow! JO cu Liviu nici nu mai zic, două voci imense.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru voi să îi dovediți?

Emilian Nechifor: Cu toate că la urma urmei chestia asta e prezentată ca fiind un concurs, e mai mult un show de televiziune, nu e neapărat un concurs în sine. Am reușit să captăm atenția publicului și treaba asta ne-a avantajat, pentru că ce citeam noi prin comentarii, am fost favoriți cam de la început.

Jurații, sub lupa câștigătorului: „Temișan a avut câteva dăți în care ne-a dat mai puțin!”

CANCAN.RO: Dar cel mai aprig jurat care a fost?

Emilian Nechifor: Nu știu, că noi am fost destul de privilegiați, că am fost muncitori, că ne-am străduit.

CANCAN.RO: Ați fost și „ăia mici”…

Emilian Nechifor: Da, bebelușii, nu prea ne știa lumea, nu prea ne-au luat așa de tare!

CANCAN.RO: N-aveau așteptări, că de la Liviu Teodorescu ai așteptări!

Emilian Nechifor: Da, dar n-ai ce să-i spui lui Teodorescu, că poți tu să ai și așteptările pământului, că Teodorescu cântă de îți pică părul din nas și n-ai ce să-i spui!

Revenind, Temișan a avut câteva dăți în care ne-a dat mai puțin, dar fiecare jurat își alege cumva o strategie în așa fel încât să echilibreze balanța, adică nu e o chestie pe care noi am luat-o personal.

