Emilian spune că are parte și de momente scurte, dar concentrate. Depinde de context, căci în peisaj, uneori, apar și cele lungi și chioare. El lasă la aprecierea fiecăruia. Sau mai bine zis… fiecăreia. Perechea lui Wrs din cadrul show-ului „Te cunosc de undeva” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre zilele „fără chef”, a abordat și subiectul participării în cadrul emisiunii de la Antena 1, dar și cel al pieselor sale – refuzate de Smiley.

Emilian este într-o ascensiune din punct de vedere profesional. Aflat în „curtea” lui Smiley, concurentul de la „Te cunosc de undeva” scoate piese pe bandă rulantă. Unele dintre ele fiind chiar refuzate, inițial, de mentorul său. El a găsit o modalitate prin care să-l convingă. Și a dezvăluit-o, pentru CANCAN.RO.

Melodiile pe care partenerul Ginei Pistol nu le acceptă, ajung direct pe contul de Tik Tok al lui Emilian. Și acolo prind. Sute de mii de vizualizări „încasează” cel din urmă. Apoi… Smiley acceptă să lanseze piesele refuzate inițial, dar pe care utilizatorii platformei Tik Tok le cer.

În cadrul aceluiași interviu, Emilian a dezvăluit și cum a ajuns să facă pereche cu Wrs, reprezentantul României la Eurovision 2022, în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva” – sezon 18. În aceeași măsură, cei doi au fost fericiții câștigători ai primei ediții al sezonului prezent.

„N-aș putea să spun că am toate momentele scurte și concentrate, mai sunt și mai lungi și chioare„

Reporter CANCAN.RO: Așa ai tu toate momentele? Scurte, dar concentrate?

Emilian: Băi, acum depinde de preferințe sau depinde de context. N-aș putea să spun că am toate momentele scurte și concentrate, mai sunt și mai lungi și chioare, dar acum depinde cum vrei s-o iei.

Reporter CANCAN.RO: Când ai tu momentele alea lungi și chioare?

Emilian: Dacă ar fi să fiu sincer, momentele lungi și chioare sunt alea în care procrastinezi foarte mult pentru că, pe românește, o freci. Vrei să te apuci de un lucru și zici „Aaaa, lasă că mai fac astăzi. Scriu o piesă azi? Lasă că n-am inspirație”. Pe alea le consider niște momente lungi și chioare.

„El e un pic mai boem, eu sunt un pic mai calculat„

Reporter CANCAN.RO: Din piesele pe care Smiley ți le-a refuzat iar tu le-au urcat pe Tik Tok, au fost câteva lansate ulterior pentru că a văzut și el că au prins?

Emilian: Da! Am lansat chiar prima piesă din seria asta care se numește „Noaptea mea”, este o piesă mai ciudățică, mai clubbing așa, mai cu vocea biciuită, am văzut că s-a dus foarte bine pe Tik Tok, toată lumea a zis „Bă, ne place mult piesa asta, de ce nu o scoți piesa asta?!”, a făcut 500.000 de vizualizări în câteva zile, zic „Bine”, l-am sunat „Pot să dau piesa asta?” „Da, mă, tată, fă ce vrei”. Am aruncat piesa, a făcut câteva vizualizări, n-a bubuit să fie cine știe ce, dar, bă, a făcut niște vizualizări, a fost plăcută de public. După care a fost piesa asta cu ”Gura ta”, care la fel, a fost o piesă foarte, foarte bine primită pe Tik Tok.

Reporter CANCAN.RO: De unde până unde colaborarea cu Wrs la Te cunosc de undeva?

Emilian: A fost ideea producătorilor și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat treaba asta. Noi ne știam, dar ne știam din online mai mult. Acum, ne-am împrietenit foarte tare. Dar, pe de altă parte, suntem și foarte diferiți. El e un pic mai boem, eu sunt un pic mai calculat. Ruleta ne-a și ajutat să avem niște momente pe care lumea le-a primit foarte bine.

