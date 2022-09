Povestea de viață a lui Andrei Ursu poate constitui cu prisosință scenariul unui film cu „happy-end”, unde drumul inițiatic nu a fost deloc facil, dar a meritat. După multe frământări și schimbări de plan în carieră, Andrei Ursu a făcut tranziția de la adolescentul cu aspirații, din provincie, la WRS, interpret recunoscut la nivel internațional. Reprezentantul României în competiția „Eurovision” a vorbit , în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre dificultățile întâmpinate în lupta cu depresia și carențele copilăriei, când mama lui susținea cu greu cheltuielile necesare dezvoltării propriului copil.

Andrei Ursu a fost, inițial, dansator al unor artiști celebri, precum Antonia, Corina sau Ruby. Ulterior, acesta a fost „înrolat” în baletul de la „Vocea României” și „Românii au talent”. Cariera muzicală a debutat abia când l-a întâlnit pe Smiley, care l-a cooptat în trupa „Shot”.

Chiar dacă totul părea să meargă conform planului, WRS a ales să părăsească țara natală pentru Anglia, unde s-a angajat ca barman. Toate acestea pe fondul unei depresii și al unor situații „nerezolvate” cu sinele.

Acum, Andrei Ursu trăiește pe picior mare, mai ales după lansarea piesei „La Melodia”, despre care speră să înregistreze un succes la fel de mare ca hit-ul „Llamame”.

(NU RATA: CINE ESTE WRS, ARTISTUL CARE VA REPREZENTA, ÎN ACEST AN, ROMÂNIA LA EUROVISION)

„Maică-mea cheltuia foarte mulți bani cu naveta…”

CANCAN.RO: Există foarte multe date despre WRS, dar sunt prea puține date despre Andrei Ursu. Pentru că până la urmă știm că ai plecat la Torino și ne-ai reprezentat, care e treaba cu tine?

Andrei Ursu (WRS): Ce vrei să știi? Eu sunt foarte transparent!

CANCAN.RO: La ce vârstă te-ai apucat de dans și după aceea de cântat, de ți-ai dat seama că nu poți fi doar dansator și trebuie să și cânți?

Andrei Ursu (WRS): Ai mei amândoi au fost dansatori, maică-mea și taică-miu, de dansuri populare. Și am învățat să mă fac plăcut de către oameni la nunți, pentru că mergeam și dansam.

Mi-a plăcut mie atenția. Și când am crescut mai mare și am început să mă șmecheresc, am început să fac hip-hop și din astea cu trupa. Făceam coregrafie cu trupa, mergeam la concursuri prin țară, cu trupa de la Buzău.

Am și o soră mai mică, e cu șapte ani mai mică. Mi-a plăcut dansul, dar eu și cântam. Adică am avut o voce frumoasă, «Bunuțu’» mi-a dat mie o voce plăcută.

Învățătoarea mi-a descoperit vocea în clasele primare, mă punea să cânt la toate serbările și se ruga de maică-mea să mă trimită la canto.

Dar stăteam la țară lângă Buzău, făceam și naveta la școală, învățam în Buzău, maică-mea cheltuia foarte mulți bani cu naveta și mi-a zis: «Nu mai am să te mai duc și în weekend, să te duc și la cursurile de canto, mi-e imposibil!».

Cumva, mereu până am crescut, aveam regretul ăsta că nu făcusem nimic cu vocea mea și cu cântatul.

„Voiam să mă aud cântând”

CANCAN.RO: Deși tu intuiai că e o „poveste” bună acolo!

Andrei Ursu (WRS): Da, și îmi plăcea mult să cânt, adică țin minte cum erau casetele și când băgai în casetofon puteai să înregistrezi peste ele, pe bandă, le-am distrus la casete alor mei, că eu mă înregistram cântând și voiam să mă aud cântând.

Că nu aveam telefoane, sau pe ce să stai să te înregistrezi. Mă înregistram pe casetele alea și îmi plăcea cum mă auzeam.

„Îmi dădeam seama că, dacă încep ceva, vreau să fie mare”

Andrei Ursu (WRS): Cu dansul am învățat ce înseamnă disciplina, acum cu muzica am foarte mult de câștigat din chestia asta. Pentru că trebuia să stau în sala de dans multe ore, să înveți o coregrafie, să fie acolo sincroane și nebunii.

Cu dansul am ajuns destul de sus, adică am ajuns în București, am luat cursuri de dans, am fost dansator prima dată la Antonia, la Corina Bud, am mers în concerte vreo doi ani, cu Andreea Bănică, cu Ruby.

După aia am trecut castingul pentru „Românii au talent” și pentru „Vocea României” și m-au luat cei de la PRO în balet. După aceea, fiind într-un clip la Inna, l-am cunoscut pe Lucian de la „Global” și am început să lucrez pe partea de marketing și ce făcusem eu în facultate, că am facut Facultatea de Publicitate.

Am lucrat pentru alți artiști mulți, mulți ani, dar am înțeles că trebuie să am răbdare. Și chiar dacă începusem să fac canto cu Crina, pe la vreo 21 de ani, stăteam lângă artiștii ăștia mari și îmi dădeam seama că, dacă încep ceva, vreau să fie mare.

Aveam presiunea asta și acum o am.

„A fost greu, că treceam printr-o perioadă nasoală”

CANCAN.RO: «Go big or go home»!

Andrei Ursu (WRS): Da, exact, de asta am stat, am copt-o, la „Vocea României” l-am cunoscut pe Smiley, când eram în balet, eu lucram la „Global” deja. El mi-a zis: «Uite, vreau să fac o trupă de băieți, am înțeles că faci canto și ai cânta OK».

Am cântat, a fost OK, cât eram eu acolo. Acum am evoluat foarte mult vocal, că e antrenament. Am început proiectul cu „Shot”, a durat ceva, dar a fost greu, că treceam printr-o perioadă nasoală.

CANCAN.RO: În ce sens?

Andrei Ursu (WRS): Am trecut printr-o depresie…

„În multe luni nu aveam cu ce să plătesc chiria!”

CANCAN.RO: Ți se părea că e grea tagma asta în care ai intrat?

Andrei Ursu (WRS): Nu, depresie, probabil a fost și profesională, dar au venit multe de acasă și din copilărie. Aveam vreo 23 de ani și aveam multe chestii nerezolvate ca bărbat, ca băiat.

Mi s-a părut că e perioada aia când începe lumea să aibă pretenții de la tine ca bărbat și lumea nu prea vorbește despre asta. Maică-ta zice: «Am înțeles că te distrezi, dar nu o casă?».

E presiunea aia de la societate și m-am panicat, ziceam: «Mamă, sunt într-o trupă de băieți și mă joc pe aici pe la București!», în multe luni nu aveam cu ce să plătesc chiria. Și eu mereu am vrut mult de la mine și eram într-o situație care mi se părea mie foarte sufocantă.

CANCAN.RO: Din care nu găseai ieșirea neapărat!

„Am făcut și ceva bani și după aceea m-am întors în țară!”

Andrei Ursu (WRS): Da, și m-am mutat în Londra, am plecat din țară atunci, am lucrat ca barman vreo șase luni. Voiam doar să stau eu cu mine, să nu mă cunoască nimeni.

CANCAN.RO: Și tu ai plecat după succesul avut cu „Shot”?

Andrei Ursu (WRS): Nu știam dacă mă întorc, dar mi-a prins atât de bine, că am văzut un afiș în Soho, în centrul Londrei, «Angajăm barmani!», a doua zi deja lucram ca barman și am prins super multă încredere în mine acolo.

Că eu nu mai aveam încredere în mine și eram: «Oriunde aș fi în lumea asta, am două mâini, două picioare, sunt sănătos!». Și începi să apreciezi, în situații de genul, chestiile alea mici, pe care nu le apreciezi acasă.

A fost fix o terapie prin muncă, serveam bere și eram eu cu gândurile mele. Am făcut și ceva bani și după aceea m-am întors în țară!

(CITEȘTE ȘI: CUM A „RĂZBIT” CÂȘTIGĂTORUL SELECȚIEI EUROVISION ÎN SHOWBIZ-UL „DUR”. WRS: „AJUNGI SĂ CEDEZI”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @WRSANDREI