Cine este WRS, artistul care va reprezenta, în acest an, România la Eurovision

WRS va reprezenta, în acest an, România la concursul Eurovision cu piesa Llamame. Competiția se va desfășura în luna mai, la Torino, după ce Italia a câștiganul anul trecut.

Cine e WRS?

Pe numele real Andrei Ursu, WRS a obţinut 59 de puncte, învingându-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, şi Kyrie Mendél, locul doi.

Pe numele său adevărat Andrei Ursu, WRS a lucrat, la începuturile carierei sale în showbiz, ca dansator al unor show-uri de talente, iar apoi a fost membru în trupa de băieți Shots. A fost îndrumat de mic spre o meserie în lumea artistică, ambii părinţi fiind dansatori, iar la show-urile PRO TV a colaborat cu artiste precum Antonia, Ruby şi Andreea Bănică.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera. Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început. Am dansat cu alți artiști înainte să ajung la PRO TV, am dansat cu Antonia, cu Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști”, a povestit WRS pentru Click.

”Am intrat în showbiz că să le fur pâinea”

„Am intrat în showbiz că să le fur pâinea celor cu care am dansat. Am învățat foarte multe de la ele. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști la Global Records, pentru că m-am angajat la Global Records acum 7 ani. Și, am stat acolo, mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carlas Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală.

Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele în el. Sunt un tip norocos. Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a mai povestit WRS.

Sursa foto: Facebook Eurovision România