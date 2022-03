Liviu Teodorescu: “Mi-aș dori gemeni. Lucrăm la asta!” Artistul și soția muncesc de zor, doar doar le-o ieși!

Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia, sunt împreună din perioada liceului, unde au fost chiar colegi de clasă. În vara anului trecut, cei doi și-au unit destinele, iar acum se gândesc la extinderea familiei nu cu unul, ci cu doi copii! Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Liviu Teodorescu a vorbit despre munca asiduă pe care el și partenera sa o depun pentru a deveni părinți.

Piesele lui Liviu Teodorescu au de cele mai multe ori ca fundament trăirile unui îndrăgostit și sentimentele manifestate pentru persoana iubită, fapt ce i-a dus pe fani de multe ori cu gândul la relația dintre cântăreț și soția sa. Muza lui Liviu Teodorescu este chiar Iulia, după cum o confirmă artistul, care se simte mândru să aibă o parteneră de viață…cu școală.

De la pisici, la gemeni care nu seamănă între ei

Momentan, Liviu Teodorescu și Iulia își exersează aptitudinile de părinți pe animalele din casă, și anume pisicile, însă cântărețul merge mult mai departe cu gândul, dar nu stă cu mâinile în sân și trage tare pentru a-și atinge scopul. Dezideratul vedetei este să fie tată de gemeni distincți, care să nu semene izbitor la nivel de aspect: “Suntem în lucru, lucrăm la asta! Mi-aș dori gemeni, am rezolva mulți dintr-o lovitură. Eventual să fie în placente separate, sau nu știu cum se numește, ca să nu semene. Am eu doi prieteni care sunt așa și zici că nu sunt gemeni. Sunt băiat și fată și nu seamănă deloc unul cu altul. Asta e situația ideală pentru mine. Și dacă seamănă, e perfect, nu e problemă, dar e o chestie așa de individualitate a fiecăruia!”, ne-a declarat în exclusivitate artistul.

“Cea mai mare realizare a mea e că m-am căsătorit cu un om care are studii!”

Într-o notă jovială, Liviu Teodorescu tratează relația dintre el și Iulia, evidențiind printr-o poveste amuzantă diferențele dintre el și partenera sa. Cântărețul se bazează pe propriile veleități muzicale, atât la nivel de voce și compoziție, pe când doamna Teodorescu pare să fi trecut mai mult pe la școală: “N-am terminat facultatea. Când am fost la primărie să ne căsătorim, a mea soție are un palmares întreg – două mastere în Drept. Eu eram acolo cu studii liceale, după care nu mai aveam ce să bifez. Și mă uitam pe foaia ei, ea bifase tot, tot era! Mă uitam la mine: școala primară, clasele 1-4, 5-8 și liceul. Asta e, măcar cânt frumos! Cea mai mare realizare a mea e că m-am căsătorit cu un om care are studii, altfel nu m-aș descurca în viață!”, a completat vedeta.

