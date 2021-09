La două luni de la nuntă, Liviu Teodorescu a fost surprins fără verighetă. Care este motivul

La două luni de la nuntă, Liviu Teodorescu a fost surprins fără verighetă. Fanii și-au pus semne de întrebare, iar artistul a fost nevoit să dea explicații.

Liviu Teodorescu și-a cerut în căsătorie iubita, chiar de ziua ei de naștere, anul trecut. Artistul i-a pregătit iubitei sale o petrecere-surpriză cu toți oamenii dragi din viața Iuliei. Iar, pe 3 iulie, cei doi au devenit soț și soție.

Ceremonia a fost restrânsă, alături de familie și câțiva prieteni apropiați. Apoi a urmat și ceremonia religioasă la sfârșitul lunii iulie. Recent, Liviu Teodorescu a fost invitat în cadrul unei emisiuni iar fanii au rămas mască când au văzut că artistul nu poartă verighetă. Ei bine, există și o explicație pentru acest lucru. (CITEȘTE ȘI: LIVIU TEODORESCU ȘI IULIA S-AU CĂSĂTORIT RELIGIOS. CUM AU ARĂTAT CEI DOI MIRI ÎN ZIUA NUNȚII)

”După ce am ieşit din biserică, am scos-o şi am pus-o într-un ghiozdan, am uitat-o până acum o săptămână, când Iulia a găsit-o în ghiozdan. Am degetul prea subţire, pică”, a mărturisit artistul.

Liviu Teodorescu și Iulia, împreună din liceu

Povestea de iubire dintre Liviu Teodorescu și Iulia a început din liceu, atunci când artistul s-a decis să îi împărtășească sentimentele. Tânăra a fost cea care l-a susținut necondiționat pe artist în cariera sa muzicală chiar de la începutul ei.

De asemenea, Iulia a apărut și într-unul dintre videoclipurile iubitului ei, „Dor de ea”.

“A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu. Ne-am certat la început de an, pe 1 ianuarie, am fost la un pas să ne dăm papucii, că noi când ne enervăm, gata, se termină lumea!Dar apoi eu încerc să găsesc soluții, ea le pune în aplicare și iese bine. Ideea e să facem ca ea și nu are ce să fie rău”, declara Liviu Teodorescu.