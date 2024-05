Oana Roman, la un pas de moarte după o operație banală! Dezvăluiri tulburătoare: ”Eram singură în spital”

Cu zece ani în urmă, Oana Roman s-a confruntat cu una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale, fiind la un pas de a-și pierde viața. O intervenție chirurgicală, obișnuită pentru multe femei, a avut consecințe grave asupra stării sale de sănătate. Iată cum a învins Oana Roman moartea la doar două luni după ce a devenit mamă!

În urmă cu zece ani, Oana Roman a devenit mamă, aducând-o pe lume pe fiica sa Isabella prin cezariană. La scurt timp după naștere, au apărut complicații grave care aproape că i-au adus sfârșitul vedetei.

După doar două luni de la nașterea fiicei sale, Oana Roman a fost obligată să fie supusă unei noi intervenții chirurgicale. Medicii au recurs la această operație din cauza complicațiilor apărute în urma cezarienei. Fiica lui Petre Roman a trecut printr-o perioadă deosebit de dificilă în acea vreme, afirmând că noaptea înaintea operației a fost cea mai grea din viața ei.

Vedeta a povestit că cea mai mare frică a sa a fost că nu va mai putea să-și vadă vreodată fiica, care avea doar 2 luni.

Chiar și după atâția ani, Oana Roman continuă să se concentreze asupra aspectelor pozitive, considerând momentul respectiv ca fiind crucial în viața ei. Ea afirmă că a trăit o adevărată renaștere în urma acelei experiențe.

În recunoștință față de cei care au avut grijă de ea, atât personalul medical cât și familia, vedeta a simțit că legătura ei cu Dumnezeu este mult mai puternică decât și-a închipuit vreodată.

Pe parcursul celor cinci zile pe care le-a petrecut în secția de reanimare, fiica lui Petre Roman a înțeles că Dumnezeu veghează asupra ei și că El este singurul care poate ghida cursul vieții sale.

​„Am știut, atunci, că am niște îngeri păzitori foarte puternici. Am știut, atunci, că puterea lui Dumnezeu este infinită. Am simțit asta, în modul cel mai concret. Mi-am dat seama că viața mea e în mâinile Lui și el a știut pe cine să trimită, ca să mă salveze. Trebuia să mă vindec, pentru a-mi putea creşte copilul și am reușit. El a fost acolo”, a mai spus Oana Roman.